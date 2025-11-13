Borsa güne yükselişle başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 10.675,39 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2025 10:03

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazanarak 10.640,86 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,54 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.675,39 ,66 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,35 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,80 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,24 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin tekrar açılmasının ardından artan risk iştahının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

