Borsa günün ilk yarısında 13.000 puanın üzerinde yükselişe devam etti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 değer kazanarak 13.054,93 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 13:26

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,21 puan ve yüzde 0,76 artışla 13.054,93 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 51,3 milyar lira olarak belirlendi. Bankacılık endeksi yüzde 1,71 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,3 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,44 ile sigorta, tek değer kaybeden ise holding ve yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden gelişmeler yakından takip edilirken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla birlikte günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubatta aylık bazda yüzde 1,8, yıllık bazda yüzde 26,4 arttı.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD'de öncü endeks ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Piyasalarda toparlanma çabası öne çıkıyor Piyasalarda toparlanma çabası öne çıkıyor 17 Mart 2026 09:24
New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı 17 Mart 2026 08:59
Bitcoin 74 bin doları gördü Bitcoin 74 bin doları gördü 17 Mart 2026 08:58
Nvidia’dan yapay zeka çiplerinden 1 trilyon dolarlık gelir hedefi Nvidia'dan yapay zeka çiplerinden 1 trilyon dolarlık gelir hedefi 17 Mart 2026 08:58
AB’den enerji faturalarını düşürecek yeni önlemler AB'den enerji faturalarını düşürecek yeni önlemler 17 Mart 2026 08:53
Alüminyum fiyatları Orta Doğu gerilimiyle yeniden yükselişte! Alüminyum fiyatları Orta Doğu gerilimiyle yeniden yükselişte! 17 Mart 2026 08:46
ABD’nin dev et fabrikasında binlerce işçi greve gitti ABD'nin dev et fabrikasında binlerce işçi greve gitti 17 Mart 2026 08:43
Rusya’dan Telegram ve Apple’a 38,5 milyon ruble ceza Rusya'dan Telegram ve Apple'a 38,5 milyon ruble ceza 16 Mart 2026 16:10
Hazine iki ihaleyle 26,8 milyar lira borçlandı Hazine iki ihaleyle 26,8 milyar lira borçlandı 16 Mart 2026 16:03
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor 16 Mart 2026 15:58
Hazine yarın 2 ihale, 2 doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine yarın 2 ihale, 2 doğrudan satış gerçekleştirecek 16 Mart 2026 15:40
Küresel hisse fonlarında 2 ayın en büyük çıkışı Küresel hisse fonlarında 2 ayın en büyük çıkışı 16 Mart 2026 13:27
