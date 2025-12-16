CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,1 değer kaybederek 11.330,02 puana indi.

Oluşturma Tarihi 16 Aralık 2025 13:22

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 126,31 puan ve yüzde 1,1 azalışla 11.330,02 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 56,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi yüzde 1,28 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,46 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 4,47 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağı bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrilirken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan makro ekonomik verilere göre Konut Fiyat Endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 2,7, yıllık bazda yüzde 31,4 arttı. Türkiye genelinde konut satış sayısı ise kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalışla 141 bin 100 oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de tarım dışı istihdam ile işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.450 ve 11.550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 15 Aralık 2025 13:27
Rusya, Euroclear’dan 230 milyar dolar tazminat talep etti Rusya, Euroclear'dan 230 milyar dolar tazminat talep etti 15 Aralık 2025 11:55
Asya borsaları satıcılı seyrediyor Asya borsaları satıcılı seyrediyor 15 Aralık 2025 10:05
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 15 Aralık 2025 10:02
Brent petrolün varili 61,23 dolar Brent petrolün varili 61,23 dolar 15 Aralık 2025 09:55
Çin ekonomisindeki yavaşlama kasımda devam etti Çin ekonomisindeki yavaşlama kasımda devam etti 15 Aralık 2025 09:53
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 15 Aralık 2025 09:41
Küresel piyasalar haftaya negatif başladı Küresel piyasalar haftaya negatif başladı 15 Aralık 2025 09:14
İngiltere’de konut fiyatları geriledi İngiltere'de konut fiyatları geriledi 15 Aralık 2025 08:23
Çin’de yapay zeka sektörünün büyüklüğü 170 milyar doları aşabilir! Çin'de yapay zeka sektörünün büyüklüğü 170 milyar doları aşabilir! 15 Aralık 2025 08:19
Kevin Hassett’ten bağımsızlık vurgusu Kevin Hassett'ten bağımsızlık vurgusu 15 Aralık 2025 08:15
Çin’de üretim ve perakende satışlar yavaşladı Çin'de üretim ve perakende satışlar yavaşladı 15 Aralık 2025 08:12
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler