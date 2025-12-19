CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kaybederek 11.316,47 puana indi.

AA

Oluşturma Tarihi 19 Aralık 2025 13:15

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,59 puan ve yüzde 0,16 düşüşle 11.316,47 puana indi.

Toplam işlem hacmi 46,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,55 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 1,72 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyondaki yavaşlamaya işaret eden verilerin ardından pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde BIST 100 endeksi pozitif başladığı günün ilk yarısını satıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise tüketici güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalışla 83,5 oldu. Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), ekim ayı itibarıyla eksi 323,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Analistler günün geri kalanında Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyelerinin destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de otomobil üretimi kasımda geriledi İngiltere'de otomobil üretimi kasımda geriledi 19 Aralık 2025 09:00
Goldman Sachs’dan 2026 yılı için emtia beklentileri: Bakırda artış yaşanacak! Goldman Sachs'dan 2026 yılı için emtia beklentileri: Bakırda artış yaşanacak! 19 Aralık 2025 08:58
BoJ politika faizini 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı BoJ politika faizini 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı 19 Aralık 2025 08:49
İngiltere’de konut satışları üç yılın zirvesinde İngiltere’de konut satışları üç yılın zirvesinde 19 Aralık 2025 08:46
ABD enflasyon verileri beklentilerin altında ABD enflasyon verileri beklentilerin altında 18 Aralık 2025 16:34
ECB 3 temel politika faizi için kararını açıkladı ECB 3 temel politika faizi için kararını açıkladı 18 Aralık 2025 16:28
İngiltere Merkez Bankası,faizi 25 baz puan düşürdü İngiltere Merkez Bankası,faizi 25 baz puan düşürdü 18 Aralık 2025 15:11
Alman hükümeti 2026’da yarım trilyon avrodan fazla borçlanacak Alman hükümeti 2026'da yarım trilyon avrodan fazla borçlanacak 18 Aralık 2025 14:08
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 18 Aralık 2025 13:35
Brent petrolün varili 59,95 dolar Brent petrolün varili 59,95 dolar 18 Aralık 2025 10:05
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 18 Aralık 2025 10:03
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 18 Aralık 2025 09:57
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.341,9000 Değişim 63,18 Son veri saati:
Düşük 11291,08 Yüksek 11354,26
Açılış
42,8044 Değişim 0,1094 Son veri saati:
Düşük 42,7253 Yüksek 42,8347
Açılış
50,1756 Değişim 0,1768 Son veri saati:
Düşük 50,1384 Yüksek 50,3152
Açılış
5.972,2260 Değişim 63,458 Son veri saati:
Düşük 5931,092 Yüksek 5994,55
Açılış
92,5125 Değişim 4,0540 Son veri saati:
Düşük 88,7804 Yüksek 92,8344
Açılış
BİST En Aktif Hisseler