CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 değer kazanarak 10.055,00 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 20 Ağustos 2024 13:14

Son Güncelleme Tarihi 20 Ağustos 2024 13:54

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,80 puan artışla 10.055,00 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 42,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,85 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,51 ile gıda içecek oldu.

Analistler, Küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda faiz indirimlerine yeşil ışık yakacağı beklentisiyle pozitif bir seyir izlediğini belirterek, öğleden sonra yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ağustos ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

Analistler bugün açıklanacak para politikası kararında TCMB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.850 puanın destek, konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Kısa vadeli dış borç stoku haziranda arttı Kısa vadeli dış borç stoku haziranda arttı 19 Ağustos 2024 10:36
Altının gramı 2 bin 712 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 712 liradan işlem görüyor 19 Ağustos 2024 09:44
Brent petrolde Çin endişesi yaşanıyor Brent petrolde Çin endişesi yaşanıyor 19 Ağustos 2024 09:24
Fed üyesi Daly: Faiz indirimlerini destekleyeceğim Fed üyesi Daly: Faiz indirimlerini destekleyeceğim 19 Ağustos 2024 08:40
Goldman Sachs ABD için resesyon olasılığını düşürdü Goldman Sachs ABD için resesyon olasılığını düşürdü 19 Ağustos 2024 08:37
Ons altın tarihi zirvesine yakın Ons altın tarihi zirvesine yakın 19 Ağustos 2024 08:35
Yurt içinde gözler TCMB’nin para politikası kararlarında Yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararlarında 20 Ağustos 2024 09:17
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 20 Ağustos 2024 10:05
İngiltere’de konut fiyatları düştü İngiltere'de konut fiyatları düştü 19 Ağustos 2024 08:33
Hazine yarın 2 tahvil ihalesi düzenleyecek Hazine yarın 2 tahvil ihalesi düzenleyecek 18 Ağustos 2024 13:47
Piyasalarda gözler Jackson Hole’e çevrildi Piyasalarda gözler Jackson Hole'e çevrildi 17 Ağustos 2024 11:31
ABD’de konut başlangıçları beklentilerin gerisinde kaldı ABD'de konut başlangıçları beklentilerin gerisinde kaldı 16 Ağustos 2024 16:21
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler