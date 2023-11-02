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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,66 değer kazanarak 7.653,25 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,28 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile turizm oldu.

Oluşturma Tarihi 02 Kasım 2023 13:20

Son Güncelleme Tarihi 02 Kasım 2023 13:20

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,68 puan artışla 7.653,25 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 49,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 1,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,28 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile turizm oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 36 ve 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 olarak güncellediklerini bildirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasa beklentilerine paralel olması nedeniyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, piyasaların İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararlarına odaklandığını belirtti.

Dün Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte "güçlü" hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da bankanın politika kararı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda gelen verilere ve gelişen görünümle risklere göre karar alacaklarını anlattı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), fabrika siparişleri ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 seviyesinin direnç, 7.480 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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