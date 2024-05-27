CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kazanarak 10.728,22 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2024 13:20

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2024 13:20

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,57 puan artışla 10.728,22 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 40,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,24 yükseldi

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,22 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,94 ile sigorta oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ KÜRESEL PİYASALARI POZİTİF SEYRETTİ

Analistler, küresel piyasaların, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerindeki gevşemenin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını kaydetti.

Bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Çinli gayrimenkul geliştiricisinin tasfiye duruşması ertelendi Çinli gayrimenkul geliştiricisinin tasfiye duruşması ertelendi 27 Mayıs 2024 08:41
Goldman Sachs petrol talebi için 2034’e işaret etti Goldman Sachs petrol talebi için 2034'e işaret etti 27 Mayıs 2024 08:38
Bill Gross’tan tahvil piyasaları için Trump uyarısı Bill Gross'tan tahvil piyasaları için Trump uyarısı 27 Mayıs 2024 08:34
İran günlük ham petrol üretimini 4 milyon varile çıkaracak İran günlük ham petrol üretimini 4 milyon varile çıkaracak 26 Mayıs 2024 11:04
Küresel piyasalarda gözler ABD büyüme verisinde Küresel piyasalarda gözler ABD büyüme verisinde 25 Mayıs 2024 11:36
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi 25 Mayıs 2024 10:15
Rusya Merkez Bankası: İkincil yaptırımlar rekabette bozulma yarattı Rusya Merkez Bankası: İkincil yaptırımlar rekabette bozulma yarattı 25 Mayıs 2024 09:33
ABD’de tüketici güven endeksi yukarı yönlü revize edildi ABD'de tüketici güven endeksi yukarı yönlü revize edildi 24 Mayıs 2024 18:59
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 27 Mayıs 2024 10:17
Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı 27 Mayıs 2024 08:54
ABD’de dayanıklı mal siparişleri arttı ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı 24 Mayıs 2024 16:42
Yaptırımlar Rusya’da ihracat ve ithalatı etkiliyor Yaptırımlar Rusya'da ihracat ve ithalatı etkiliyor 24 Mayıs 2024 15:38
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,03
%0,2031
BORSA
1.000,91
%0,0913
ALTIN
999,14
%-0,0863
EURO
998,91
%-0,1091
DOLAR
1.005,14
%0,5144
BORSA
1.247,40
%24,7397
ALTIN
1.109,52
%10,9515
EURO
1.107,46
%10,7464
DOLAR
1.078,94
%7,8937
BORSA
1.321,37
%32,1374
ALTIN
1.137,48
%13,748
EURO
1.118,28
%11,8283
DOLAR
2.335,54
%133,5538
BORSA
2.232,42
%123,2422
ALTIN
1.757,71
%75,7714
EURO
1.713,45
%71,3446
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler