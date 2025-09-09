CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 değer kazanarak 10.481,97 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 09 Eylül 2025 13:15

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,61 puan ve yüzde 0,31 artışla 10.481,97 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 51,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,67 ile madencilik, en çok düşen yüzde 8,29 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının faiz indirimi beklentileriyle pozitif seyrederken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki pozitif seyre paralel genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 06 Eylül 2025 09:09
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü açıkladı: Küresel gıda fiyatları artıyor Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü açıkladı: Küresel gıda fiyatları artıyor 05 Eylül 2025 15:42
ABD’de işsizlik oranı arttı ABD'de işsizlik oranı arttı 05 Eylül 2025 15:36
Avro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü Avro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü 05 Eylül 2025 14:46
Rusya’da nakit döviz çekim kısıtlamaları uzatıldı Rusya'da nakit döviz çekim kısıtlamaları uzatıldı 05 Eylül 2025 13:09
Hindistan, Çin’le yakınlaşırken ABD ile tarifeler nedeniyle geriliyor Hindistan, Çin’le yakınlaşırken ABD ile tarifeler nedeniyle geriliyor 05 Eylül 2025 11:18
Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını imzaladı Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını imzaladı 05 Eylül 2025 09:36
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı 04 Eylül 2025 16:01
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 04 Eylül 2025 15:09
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar temmuzda geriledi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda geriledi 04 Eylül 2025 14:48
Rusya’dan Çin’e 106 milyar metreküplük doğal gaz hamlesi Rusya'dan Çin'e 106 milyar metreküplük doğal gaz hamlesi 04 Eylül 2025 08:44
AB, Latin Amerika ile ticaret anlaşması yapma hazırlığında AB, Latin Amerika ile ticaret anlaşması yapma hazırlığında 03 Eylül 2025 16:54
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler