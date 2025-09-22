Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 233,31 puan ve yüzde 2,07 artışla 11.527,79 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 86,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi yüzde 1,96 değer kazandı.

Sektör endekslerin arasında en çok yükselen yüzde 5,02 ile madencilik, en fazla düşen yüzde 6,36 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi öncesinde Avrupa borsalarından pozitif ayrışarak günün ilk yarısını yükselişle tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alınacağını açıkladı.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.700 ve 11.800 puanın direnç, 11.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.