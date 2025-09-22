CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,07 değer kazanarak 11.527,79 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 22 Eylül 2025 13:21

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 233,31 puan ve yüzde 2,07 artışla 11.527,79 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 86,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi yüzde 1,96 değer kazandı.

Sektör endekslerin arasında en çok yükselen yüzde 5,02 ile madencilik, en fazla düşen yüzde 6,36 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi öncesinde Avrupa borsalarından pozitif ayrışarak günün ilk yarısını yükselişle tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alınacağını açıkladı.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.700 ve 11.800 puanın direnç, 11.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
AB’den İsrail’e yaptırım önerisi: Detaylar belli oldu AB'den İsrail'e yaptırım önerisi: Detaylar belli oldu 17 Eylül 2025 13:34
Birleşik Krallık’ta konut fiyatları temmuzda arttı Birleşik Krallık'ta konut fiyatları temmuzda arttı 17 Eylül 2025 13:04
İngiltere’de enflasyon sabit kaldı İngiltere'de enflasyon sabit kaldı 17 Eylül 2025 11:27
ECB üyesi Guindos: Cari faiz oranı uygun ECB üyesi Guindos: Cari faiz oranı uygun 17 Eylül 2025 09:46
Altının gramı 4 bin 884 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 884 liradan işlem görüyor 17 Eylül 2025 09:36
ABD’de sanayi üretimi ağustosta arttı ABD'de sanayi üretimi ağustosta arttı 16 Eylül 2025 16:53
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya çıktı 16 Eylül 2025 16:42
ABD’de perakende satışlar ağustosta arttı ABD'de perakende satışlar ağustosta arttı 16 Eylül 2025 16:04
Almanya Başbakanı Merz: ABD ile çelik vergisi krizinde çözüme yakınız Almanya Başbakanı Merz: ABD ile çelik vergisi krizinde çözüme yakınız 16 Eylül 2025 13:50
Almanya’da yatırımcı güveni eylülde beklentilerin üzerinde geldi Almanya'da yatırımcı güveni eylülde beklentilerin üzerinde geldi 16 Eylül 2025 13:44
Avrupa’da saatlik iş gücü maliyeti arttı Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti arttı 16 Eylül 2025 13:36
Avrupa Birliği, elektrik şebekesini güçlendirmeye hazırlanıyor Avrupa Birliği, elektrik şebekesini güçlendirmeye hazırlanıyor 16 Eylül 2025 13:31
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler