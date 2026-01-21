CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Netflix'in geliri 2025'in son çeyreğinde arttı

Netflix'in geliri 2025'in son çeyreğinde arttı

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in geliri, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 17,6 artışla yaklaşık 12,1 milyar dolar oldu.

AA

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2026 08:00

Netflix, 2025'in son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,6 artışla 12,1 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2024'ün aynı döneminde 10,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Netflix, bu performansın üyelik sayısı ve reklam gelirlerindeki artış ile fiyatların yükselmesinin etkisiyle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Şirketin bu yılın ilk çeyreği için gelir beklentisi yaklaşık 12,2 milyar dolar olurken, 2025 yılı genelinde elde ettiği toplam gelir de 45,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Netflix'in net karı da geçen yılın son çeyreğinde yüzde 29,4 artarak 2,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Şirketin 2024'ün aynı çeyreğindeki net karı 1,9 milyar dolardı.

Firmanın hisse başına düşen karı ise aynı dönemde 43 sentten 56 sente yükseldi.

325 MİLYON ABONE SAYISINA ULAŞILDI

Netflix'ten yapılan açıklamada, dünya genelinde 325 milyon ücretli üyelik sayısının geçildiği bildirildi.

Bu yıl dizi ve filmlerin çeşitliliği ile kalitesinin artırılması, ürün deneyiminin iyileştirilmesi ve reklamcılık faaliyetlerinin daha da büyütülmesine odaklanıldığı belirtilen açıklamada, Warner Bros.'un satın alınmasının tamamlanması için de çalışılacağı kaydedildi.

Açıklamada, sağlıklı büyümenin sürdürülmesinin hedeflendiği vurgulanarak, 2026 yılında 50,7 ila 51,7 milyar dolar arasında gelir öngörüldüğü, reklam gelirlerinin de yaklaşık iki katına çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Deutsche Bank’tan Grönland gerilimi uyarısı: Dolar baskı altına girebilir Deutsche Bank’tan Grönland gerilimi uyarısı: Dolar baskı altına girebilir 20 Ocak 2026 09:19
Piyasalarda Grönland kaynaklı negatif fiyatlamalar sürüyor Piyasalarda Grönland kaynaklı negatif fiyatlamalar sürüyor 20 Ocak 2026 09:13
Citi’den Japonya için faiz tahmini Citi'den Japonya için faiz tahmini 20 Ocak 2026 08:44
Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu 20 Ocak 2026 08:41
Japonya’da tahvil getirisi yüzde 4’e yükseldi Japonya'da tahvil getirisi yüzde 4'e yükseldi 20 Ocak 2026 08:38
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 19 Ocak 2026 16:43
Rusya 5,6 trilyon ruble bütçe açığı verdi Rusya 5,6 trilyon ruble bütçe açığı verdi 19 Ocak 2026 16:36
Euro Bölgesi’nde enflasyon geriledi Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi 19 Ocak 2026 14:07
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 19 Ocak 2026 11:57
Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı 19 Ocak 2026 10:04
Asya borsaları Trump’ın yeni gümrük vergileri sonrası karışık seyrediyor Asya borsaları Trump'ın yeni gümrük vergileri sonrası karışık seyrediyor 19 Ocak 2026 10:02
Yeni ECB başkan yardımcısı bugün seçilecek Yeni ECB başkan yardımcısı bugün seçilecek 19 Ocak 2026 09:41
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.805,8100 Değişim 207,72 Son veri saati:
Düşük 12706,34 Yüksek 12914,06
Açılış
43,3121 Değişim 0,0406 Son veri saati:
Düşük 43,2618 Yüksek 43,3024
Açılış
50,805 Değişim 0,0989 Son veri saati:
Düşük 50,7405 Yüksek 50,8394
Açılış
6.769,6690 Değişim 156,025 Son veri saati:
Düşük 6617,874 Yüksek 6773,899
Açılış
131,5136 Değişim 3,0303 Son veri saati:
Düşük 129,9986 Yüksek 133,0289
Açılış
BİST En Aktif Hisseler