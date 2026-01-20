New York Borsası 7/24 işleme hazırlanıyor

Wall Street Journal'ın haberine göre New York Borsası (NYSE), tokenleştirilmiş menkul kıymetlerin alım satımına imkân verecek blokzincir tabanlı yeni bir işlem platformu üzerinde çalışmaya başladı. Mevcut borsa yapısından farklı olarak bu platformda işlemler 7 gün 24 saat yapılabilecek.

Platform, hisse senetleri ve diğer finansal varlıkların blokzincir üzerinde dijital tokenlar olarak ihraç edilmesini sağlayacak. Böylece varlıklar dijital ortama taşınırken, yatırımcılar kesintisiz işlem yapma imkanına kavuşacak. Bu durum, yalnızca hafta içi ve belirli saatlerde işlem yapılabilen mevcut Wall Street düzeninden önemli bir ayrışma anlamına geliyor.

Öne çıkan bir diğer özellik ise anlık takas modeli. Halihazırda uygulanan T+1 takas süresi ortadan kalkacak ve işlemler anında tamamlanacak. Bu sayede aracı kurumların temerrüt riskine karşı ek sermaye bulundurma ihtiyacının azalması bekleniyor.

Platformda dolara endeksli stabil kripto paraların kullanılması planlanırken, fiyat istikrarının korunması hedefleniyor. Ancak sistemin hayata geçmesi için düzenleyici kurumlardan onay alınması gerekiyor. NYSE, bu kapsamda ilgili otoritelerle görüşmelerini sürdürüyor.

Intercontinental Exchange'in (ICE) bünyesinde geliştirilen bu girişim, Wall Street'te hız kazanan tokenleştirme projelerinin son örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Onayların alınması durumunda, büyük şirketlerin tokenleştirilmiş hisselerini ABD'li yatırımcılara sunmasının yolu açılabilir.