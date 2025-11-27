CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazanarak 10.977,46 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2025 13:24

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,81 puan ve yüzde 0,58 artışla 10.977,46 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 46 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,55 ile inşaat, en çok düşen ise yüzde 1,24 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik öngörülerin güçlenmesiyle küresel piyasalarda artan risk iştahı korunurken, BIST 100 endeksi de güne başladığı pozitif seyrini koruyarak günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi kasımda yüzde 1,3 artarak 99,5'e yükseldi. İhracat, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 artarak 23 milyar 941 milyon dolar, ithalat ise yüzde 7,2 yükselerek 31 milyar 521 milyon dolar oldu.

Analistler günün geri kalanında haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini ve ABD'de ise tatil sebebiyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.300 seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
İngiltere yeni vergi artışına hazırlanıyor İngiltere yeni vergi artışına hazırlanıyor 26 Kasım 2025 10:05
OPEC+ üretim miktarını değiştirmemeye hazırlanıyor OPEC+ üretim miktarını değiştirmemeye hazırlanıyor 26 Kasım 2025 09:59
Çin’de kriz derinleşiyor: Gayrimenkul sektöründe alarm! Çin'de kriz derinleşiyor: Gayrimenkul sektöründe alarm! 26 Kasım 2025 09:55
Brent petrolün varili 62,04 dolar Brent petrolün varili 62,04 dolar 26 Kasım 2025 09:51
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor 26 Kasım 2025 09:47
Piyasalar Fed’e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor Piyasalar Fed'e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor 26 Kasım 2025 09:13
Avustralya’da enflasyon yedi ayın zirvesine çıktı Avustralya'da enflasyon yedi ayın zirvesine çıktı 26 Kasım 2025 08:29
ABD’de ÜFE eylülde beklentilere paralel yükseldi ABD'de ÜFE eylülde beklentilere paralel yükseldi 25 Kasım 2025 16:49
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 25 Kasım 2025 16:54
İngiltere’de perakende satış beklentilerin altında kaldı İngiltere’de perakende satış beklentilerin altında kaldı 25 Kasım 2025 14:33
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 25 Kasım 2025 13:22
Rusya Maliye Bakanlığı: Hidrokarbon kaynakların zamanı bitiyor Rusya Maliye Bakanlığı: Hidrokarbon kaynakların zamanı bitiyor 25 Kasım 2025 12:15
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler