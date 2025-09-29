CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,35 düşüşle 11.112,30 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2025 10:05

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,99 değer kaybederek 11.151,20 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,89 puan ve yüzde 0,35 azalışla 11.112,30 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,60 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise banka oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.200 ve 11.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Cook, Yüksek Mahkeme’den Fed yönetim kurulundan çıkarılmasını engellemesini istedi Cook, Yüksek Mahkeme'den Fed yönetim kurulundan çıkarılmasını engellemesini istedi 26 Eylül 2025 09:20
Fed üyesi Daly: Zamanla daha fazla faiz indirimi gerekecek Fed üyesi Daly: Zamanla daha fazla faiz indirimi gerekecek 26 Eylül 2025 09:17
Çin’den Meksika’nın ticaret ve yatırım engellerine soruşturma Çin'den Meksika'nın ticaret ve yatırım engellerine soruşturma 26 Eylül 2025 08:43
ABD’de mal ticareti açığı ağustosta azaldı ABD'de mal ticareti açığı ağustosta azaldı 25 Eylül 2025 16:40
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düştü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü 25 Eylül 2025 16:01
ABD ekonomisi yüzde 3,8 büyüdü ABD ekonomisi yüzde 3,8 büyüdü 25 Eylül 2025 15:35
Avro Bölgesi’nde düşük faiz oranları banka kredilerini artırıyor Avro Bölgesi'nde düşük faiz oranları banka kredilerini artırıyor 25 Eylül 2025 13:34
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 25 Eylül 2025 13:28
Almanya’da tüketici güveni arttı Almanya'da tüketici güveni arttı 25 Eylül 2025 13:01
Brent petrolün fiyatı kısıtlı düştü Brent petrolün fiyatı kısıtlı düştü 25 Eylül 2025 09:57
BoE üyesi Greene: Faiz indirimlerinde temkinli bir yaklaşım benimsenmesi gerekli BoE üyesi Greene: Faiz indirimlerinde temkinli bir yaklaşım benimsenmesi gerekli 25 Eylül 2025 09:12
BofA: S&P 500 yeni risksiz getiri gibi fiyatlanıyor BofA: S&P 500 yeni risksiz getiri gibi fiyatlanıyor 25 Eylül 2025 09:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler