CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,49 düşüşle 12.929,33 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Ocak 2026 10:05

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 12.992,71 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,38 puan ve yüzde 0,49 azalışla 12.929,33 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,40 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin sürmesi, yarı iletken sektöründeki satıcılı seyir ve ABD'de kar fırtınasının bazı sektörleri olumsuz etkilemesiyle negatif bir seyir öne çıkıyor. Yurt içi piyasalar da küresel taraftaki gelişmelerin etkisiyle haftaya negatif başladı.

FİTCH TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜNÜ POZİTİFE ÇEVİRDİ

Yurt içinde ise Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Türkiye ile ilgili bir karar almadı.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Trump, Fed başkanı adayını belirledi: Çok saygın bir isim Trump, Fed başkanı adayını belirledi: Çok saygın bir isim 23 Ocak 2026 09:16
Piyasalarda risk iştahı yüksek seyrediyor Piyasalarda risk iştahı yüksek seyrediyor 23 Ocak 2026 09:07
Asya borsalarında rekor! Asya borsalarında rekor! 23 Ocak 2026 08:46
Japonya faizi sabit bıraktı Japonya faizi sabit bıraktı 23 Ocak 2026 08:43
ABD’nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 600 bin varil arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 600 bin varil arttı 23 Ocak 2026 08:41
Altının kilogram fiyatı düştü Altının kilogram fiyatı düştü 22 Ocak 2026 16:43
Avro Bölgesi’nde kamu borcu oranı yükseldi Avro Bölgesi'nde kamu borcu oranı yükseldi 22 Ocak 2026 16:42
ABD ekonomisi 2025’in üçüncü çeyreğinde büyüdü ABD ekonomisi 2025'in üçüncü çeyreğinde büyüdü 22 Ocak 2026 16:41
Avrupa Merkez Bankası: Enflasyon hedefe yakın seyrini koruyor Avrupa Merkez Bankası: Enflasyon hedefe yakın seyrini koruyor 22 Ocak 2026 15:59
Rüzgar ve güneş enerjisi fosil yakıtları solladı Rüzgar ve güneş enerjisi fosil yakıtları solladı 22 Ocak 2026 15:03
Borsada faiz kararı etkisi Borsada faiz kararı etkisi 22 Ocak 2026 14:17
Avrupa ülkeleri uzun vadeli borçlanmayı azaltıyor Avrupa ülkeleri uzun vadeli borçlanmayı azaltıyor 22 Ocak 2026 14:13
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.992,7100 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12992,71 Yüksek 12992,71
Açılış
43,3851 Değişim 0,0358 Son veri saati:
Düşük 43,3639 Yüksek 43,3997
Açılış
51,4799 Değişim 0,3444 Son veri saati:
Düşük 51,3198 Yüksek 51,6642
Açılış
7.123,7640 Değişim 182,420 Son veri saati:
Düşük 6945,654 Yüksek 7128,074
Açılış
151,4012 Değişim 9,7754 Son veri saati:
Düşük 142,9702 Yüksek 152,7456
Açılış
BİST En Aktif Hisseler