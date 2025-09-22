CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,11 artışla 11.533,23 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 22 Eylül 2025 10:03

Son Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2025 10:04

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazanarak 11.294,48 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 238,75 puan ve yüzde 2,11 artışla 11.533,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,03, holding endeksi yüzde 1,30 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen bankacılık olurken, tek gerileyen ise yüzde 1,12 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının ardından yatırımcıların temkinli davranmasıyla haftaya karışık seyirle başladı. Yurt içi piyasalar ise haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalardan pozitif ayrıştı.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD'de ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.500 ve 11.400 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de tüketici güveni geriledi İngiltere'de tüketici güveni geriledi 19 Eylül 2025 08:52
BoJ faiz oranını sabit bıraktı BoJ faiz oranını sabit bıraktı 19 Eylül 2025 08:54
Japonya’da çekirdek enflasyon ağustos ayında yavaşladı Japonya'da çekirdek enflasyon ağustos ayında yavaşladı 19 Eylül 2025 08:57
Brent petrolde endişeler sürüyor Brent petrolde endişeler sürüyor 18 Eylül 2025 10:11
Altının gramı 4 bin 834 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 834 liradan işlem görüyor 18 Eylül 2025 09:51
Hong Kong, gösterge faizini 25 baz puan indirdi Hong Kong, gösterge faizini 25 baz puan indirdi 18 Eylül 2025 08:40
Avrupa Birliği, Hindistan ile ilişkileri güçlendirmek istiyor Avrupa Birliği, Hindistan ile ilişkileri güçlendirmek istiyor 17 Eylül 2025 15:47
Dünya Ticaret Örgütü: Yapay zeka küresel ticareti artıracak Dünya Ticaret Örgütü: Yapay zeka küresel ticareti artıracak 17 Eylül 2025 15:07
AB’den İsrail’e yaptırım önerisi: Detaylar belli oldu AB'den İsrail'e yaptırım önerisi: Detaylar belli oldu 17 Eylül 2025 13:34
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 17 Eylül 2025 13:18
Birleşik Krallık’ta konut fiyatları temmuzda arttı Birleşik Krallık'ta konut fiyatları temmuzda arttı 17 Eylül 2025 13:04
İngiltere’de enflasyon sabit kaldı İngiltere'de enflasyon sabit kaldı 17 Eylül 2025 11:27
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler