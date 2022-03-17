Borsa İstanbul Merkez Bankası faiz kararı öncesi 3 ayın zirvesine yöneldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,73 artışla 2.103,99 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,19 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 2.103,99 puana yükseldi. Endeks açılışın ardından Merkez Bankası faiz kararı öncesi yukarı 2.128 aşağıda ise 2.103 puanı test etti.

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖRÜ TURİZM OLDU Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,77 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 4,50 ile turizm oldu. Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

FED KARARI ÖNCESİ DE BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞMIŞTI BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,45 artışla 2.088,80 puandan tamamladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından, bugün Türkiye ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Fed, dün 3 yılı aşkın sürenin ardından ilk defa politika faizini yükseltmesinin yanı sıra enflasyona karşı "agresif" bir plan da ortaya koyarken, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek 6 toplantı için 25'er baz puanlık artırımına işaret etti.

MERKEZ BANKASI VE BOE FAİZ KARARI TAKİP EDİLECEK İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugünkü toplantıda faizleri 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,75'e yükselteceği, TCMB'nin ise politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağı tahmin ediliyor. Analistler, küresel bazda para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasının pay piyasalarını desteklediğini belirterek, Rusya-Ukrayna savaşında belirsizliklerin sürmesinin ise risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyledi.