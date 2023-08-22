Borsadaki yatırımcı sayısında tarihi rekor

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 21 Ağustos 2023 itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 6.024.344'e ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Böylece aylık yatırımcı sayısı yüzde 36,84 artarak 1.621.816 olurken, yıllık yatırımcı sayısı yüzde 125,34 artışla 3.350.883 oldu.