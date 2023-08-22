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Borsadaki yatırımcı sayısında tarihi rekor

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı yeni rekorunu kırdı. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 21 Ağustos 2023 itibarıyla 6.024.344'e ulaşarak rekor kırdı.

Oluşturma Tarihi 22 Ağustos 2023 10:01

Son Güncelleme Tarihi 22 Ağustos 2023 10:01

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 21 Ağustos 2023 itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 6.024.344'e ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Böylece aylık yatırımcı sayısı yüzde 36,84 artarak 1.621.816 olurken, yıllık yatırımcı sayısı yüzde 125,34 artışla 3.350.883 oldu.

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