CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Çin'in sanayi üretiminde büyüme yavaşladı

Çin'in sanayi üretiminde büyüme yavaşladı

Çin'in sanayi üretiminde büyüme yavaşladı, ancak beklentilerin üzerinde kaldı.

Oluşturma Tarihi 19 Mayıs 2025 09:40

Son Güncelleme Tarihi 19 Mayıs 2025 09:40

Çin'de ekonmik aktivite, ABD'nin ağır gümrük tarifelerinin etkisiyle yavaşladı. Mart ayında yüzde 7,7 artan sanayi üretimi, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 yükseldi.

Ekonomistler Nisan ayında %5,5'lik artış bekliyorlardı.

Tüketimin bir göstergesi olan perakende satışlar, Mart ayındaki %5,9'luk artıştan yavaşlayarak Nisan ayında %5,1 arttı. Ekonomistler perakende satışların da %5,8 büyümesini bekliyordu.

Sabit varlık yatırımları 2025'in ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,0 artarken, beklentiler %4,2 artış yönündeydi. İlk çeyrekte %4,2 oranında büyümüştü.

Çin'in anket bazlı işsizlik oranı Nisan'da Mart ayındaki yüzde 5,2'den yüzde 5,1'e yavaşladı.

İlginizi Çekebilir
MSCI kararı sonrası Borsa İstanbul’da gözler küçük ölçekli hisselerde MSCI kararı sonrası Borsa İstanbul'da gözler küçük ölçekli hisselerde 14 Mayıs 2025 10:18
Küresel piyasalarda geçici tarife indirimlerinin etkisi hissediliyor Küresel piyasalarda geçici tarife indirimlerinin etkisi hissediliyor 14 Mayıs 2025 09:06
Çin, İngiltere ve ABD’ye tepki gösterdi Çin, İngiltere ve ABD'ye tepki gösterdi 14 Mayıs 2025 09:01
Fitch’ten ABD - Çin açıklaması: Normalleşmeye işaret etmiyor Fitch'ten ABD - Çin açıklaması: Normalleşmeye işaret etmiyor 14 Mayıs 2025 08:57
Japonya’da toptan eşya enflasyonu yavaşladı Japonya'da toptan eşya enflasyonu yavaşladı 14 Mayıs 2025 08:54
Rusya’nın dış ticaret fazlası azaldı Rusya'nın dış ticaret fazlası azaldı 13 Mayıs 2025 11:43
ABD ile Çin’in sürpriz tarife uzlaşısı piyasalara nefes aldırdı ABD ile Çin'in sürpriz tarife uzlaşısı piyasalara nefes aldırdı 13 Mayıs 2025 11:22
ABD’de Cumhuriyetçiler yeni vergi yasa tasarısının detaylarını açıkladı ABD'de Cumhuriyetçiler yeni vergi yasa tasarısının detaylarını açıkladı 13 Mayıs 2025 10:08
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 13 Mayıs 2025 10:00
İngiliz tüketiciler harcamalarını keskin bir şekilde artırdı İngiliz tüketiciler harcamalarını keskin bir şekilde artırdı 13 Mayıs 2025 09:07
Goldman Sachs ABD ekonomisi için resesyon olasılığını düşürdü Goldman Sachs ABD ekonomisi için resesyon olasılığını düşürdü 13 Mayıs 2025 09:04
Fed anketi: İşletmelerin ve tüketicilerin kredi talebi zayıfladı Fed anketi: İşletmelerin ve tüketicilerin kredi talebi zayıfladı 13 Mayıs 2025 09:02
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler