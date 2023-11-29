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Çinli yatırımcılardan ETF'lere rekor yatırım

Çinli hisse senedi yatırımcıları, durgun bir borsayı pasif olarak oynamayı ve düşmesini beklemeyi tercih ettikleri için bu yıl rekor bir hızla borsa yatırım fonlarına (ETF'ler) para yatırıyorlar.

Oluşturma Tarihi 29 Kasım 2023 09:54

Son Güncelleme Tarihi 29 Kasım 2023 09:54

Çin'de aktif fon yöneticilerinin para kazanmakta zorlanması ve Pekin'in borsaları desteklemek ve teknoloji ve yeşil enerji gibi stratejik sektörlere fon aktarmak için ETF'leri kullanması da bu eğilimi destekliyor.

Çin'de ETF'ler bu yıl 400 milyar yuan'dan fazla net giriş elde etti.

ChinaAMC'nin kantitatif yatırım genel müdürü Xu Meng, "Piyasa düştüğünde, birçok yatırımcı dibe bahis oynamak için ETF'leri kullanacaktır," dedi.

Morningstar kıdemli analisti Andy Huang ise yatırımcıların "ETF'lerde daha iyi değer teklifleri aradıklarından" aktif hisse senedi ve tahsis fonlarının yaklaşık 360 milyar yuan net çıkış yaşadığını söyledi.

Çin'in aktif hisse senedi fonlarını takip eden bir endeks, ülkenin salgın sonrası ekonomik toparlanmasının çekiş için mücadele etmesi nedeniyle bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %12 düştü.

Fon danışmanlık şirketi Z-Ben Advisors'a göre, Çin'in hisse senedi ETF'lerinde yönetilen toplam varlıklar Ocak-Eylül döneminde %33 artışla 1,48 trilyon yuana yükselirken, aktif hisse senedi fonlarına yöneltilen toplam varlık %13 düşüşle 3,9 trilyon yuana geriledi.

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