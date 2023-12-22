Citigroup stratejistlerinden ABD hisse senetleri yorumu

Scott Chronert'in de aralarında bulunduğu bir ekip, 24 endüstri grubundan 19'unun şu anda aşırı alım değerlerinde ya da bu değerlere yakın olduğunu yazdı. "Mesaj, geri çekilmeler beklemek ve bunları satın almaktır" ifadelerini kullandılar.

Chronert, S&P 500'ün gelecek yılı, sektör düzeyinde "tutarlı" kazanç büyümesi ve mega-cap teknoloji hisselerinin ötesinde rallinin genişlemesiyle desteklenen son kapanışa göre %8,5 artışla 5.100 seviyesinde bitirmesini bekliyor.