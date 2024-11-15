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ECB üyesi Schnabel: ECB tahvil alımlarını daha temkinli kullanmalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin tahvil alımlarını ve yönlendirmeyi daha temkinli kullanması gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 15 Kasım 2024 08:27

Son Güncelleme Tarihi 15 Kasım 2024 08:27

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, faiz oranı değişikliklerinin Avrupa Merkez Bankası'nın birincil politika aracı olarak kalması ve ileriye dönük yönlendirmeyle birlikte tahvil

Schnabel, bankanın enstrümanlarını nasıl kullandığını inceleyen bir strateji değerlendirmesinden sadece aylar önce yaptığı açıklamada, bu piyasa çarpıklığının ECB'nin niceliksel gevşeme olarak da bilinen bir süreçte tahvil satın alma yaklaşımını değiştirmesinin nedeni olduğunu söyledi.

Schnabel, "Bu ortamda enflasyonu etkili bir şekilde yönetmek için merkez bankalarının çeviklik ve esnekliğe öncelik vermesi gerekiyor. Bu nedenle kısa vadeli faiz oranları çoğu durumda tercih edilen araç olmaya devam ediyor" diye konuştu

Schnabel, faiz oranlarının hızla değiştirilebileceğini ve yıllarca süren negatif faiz oranlarının, enflasyonun yükselmeye başladığı 2022 ortalarında tek bir toplantıda geri alındığını da belirtti.

"Tahvil varlıkları sadece kademeli olarak çözülebileceğinden, varlık fiyatları uzun bir süre çarpık kalacaktır. Bu da QE'ye başlamak için çıtanın geçmişe kıyasla daha yüksek olması gerektiği anlamına geliyor" değerlendirmesini yapan Schnabel, tahvil alımlarının kısa vadeli piyasa stresini hafifletmede etkili olduğunu savundu. "Varlık alımları, stres dönemlerinde finansal piyasaları istikrara kavuşturmak için güçlü bir araçtır" diyenSchnabel, "Finansal piyasaların istikrara kavuşturulması tipik olarak sadece kısa süreli müdahaleler gerektirir" ifadelerini kullandı.

Schnabel, çok düşük faiz oranları dönemlerinde kullanılan popüler bir araç olan ileriye dönük yönlendirmenin de bankaları kısıtladığı için sorunlu olduğunu ve 2021'in sonlarında ve 2022'nin başlarında yükselen enflasyona nispeten yavaş ilk tepkiye katkıda bulunduğunu savundu. Schnabel, "Günümüzün dalgalı ortamında, ileriye dönük yönlendirme bu nedenle merkez bankaları için sınırlı bir kullanıma sahiptir" dedi.

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