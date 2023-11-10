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Fed in ters repo tesisine akan nakit 26 ayin dibinde

Yatırımcıların Fed'in ters repo kolaylığına park ettikleri para miktarı iki yıldan uzun bir süredir ilk kez 1 trilyon doların altına düştü.

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2023 09:36

Son Güncelleme Tarihi 10 Kasım 2023 09:36

Para piyasası fonlarından ve diğer uygun firmalardan Fed'in ters repo tesisine akan nakit Perşembe günü 993,3 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu, 10 Ağustos 2021'den bu yana akışların ilk kez 1 trilyon dolar sınırının altına düşmesi oldu. Bu eşiğin altındaki hareket, 30 Aralık 2022'de 2,554 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştıktan sonra paranın son aylarda tesisten istikrarlı bir şekilde dışarı atılmasıyla gerçekleşti.

Fed'in ters repo imkanı, merkez bankasının ekonominin yönünü etkilemek için başlıca kaldıracı olan federal fon oranı üzerindeki kontrolünü sürdürmesini sağlamak için kısa vadeli faiz oranlarının altında bir taban sağlamayı amaçlayan merkez bankasının faiz kontrol araç setinin bir parçasıdır.

Uygun finansal firmalardan nakit alan ve onlara fiili krediler için ödeme yapan kolaylık, şu anda %5,25 ile %5,5 arasındaki Fed fonları hedef oranı aralığına karşılık %5,3 oranında.

J.P. Morgan ekonomistleri, Hazine borç arzlarında yaşananlar göz önüne alındığında ters repo bakiyelerinin "daha da düşmesi gerektiğini" ifade ettiler.

JP Morgan ekonomistleri, bilanço daralmasının erken sona ermesine yönelik risklerin mütevazı olduğunu ve sürecin muhtemelen 2024 sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Ters repo seviyelerinin bu noktada 700 milyar dolar seviyesinde olacağını öngördüler.

Deutsche Bank stratejisti Steven Zeng, 1 trilyon doları aşan düşüşe atıfta bulunarak "Bu büyük bir rakam. Satıcıların bu kadar çok yeni tahvile sahip olmasıyla daha da düştüğünü görebiliyorum" dedi.

Ters repo imkanının hızla azalması, Fed'in bilanço büyüklüğünü küçültmek için ne kadar yolunun kaldığına dair soru işaretlerini artırdı.

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