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Hazine iki ihalede 26,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde 26 milyar 827,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Oluşturma Tarihi 19 Ağustos 2024 14:59

Son Güncelleme Tarihi 19 Ağustos 2024 14:59

İlk ihalede, 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 44,78, bileşik faiz yüzde 44,27 oldu. Nominal teklifin 34 milyar 700,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 694,2 milyon lira, net satış 5 milyar 221,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1 milyar 560 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 852 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 4,73, reel bileşik faiz yüzde 4,79 oldu.

Nominal teklifin 14 milyar 794 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 284 milyon lira, net satış 5 milyar 30,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 6 milyar 15 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 421 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede 26 milyar 827,1 milyon lira borçlandı.

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