Mart ayında Çin'in de aralarında olduğu gelişmekte olan piyasalara toplam 9,4 milyar dolar sermaye girişi yaşandı. Bu sermayenin 6,8 milyar doları ve hisse senetlerine ve 2,8 milyar doları borçlanma kağıtlarına gitti.

Mart ayında Çin hisse senetlerine sermaye girişi Şubat ayına göre ikiye katlanarak 7,2 milyar drolar olurken, ilk 3 ayda Çin hisse senetlerine 30 milyar dolar sermaye girişi yaşandı.

Çin tahvillerine yönelen para miktarı da Mart'ta Şubat ayındaki 800 milyon dolardan 3 milyar dolara çıktı.

Çin dışandaki gelişmekte olan piylasa hisse senetlerinden 500 milyon dolar, tahvillerinden 400 milyon dolar çıktı.