JPMorgan ABD Hazine kağıtlarında kar realizasyonu tavsiye etti

JPMorgan kısa süre önce, getirilerin Ocak ayında bir ayın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından beş yıllık Hazine tahvillerinin satın alınmasını tavsiye etmişti.

Banka'nın ABD faiz stratejisi eş başkanı Jay Barry'nin de aralarında bulunduğu analistler dün yayınladıkları raporda, bugün açıklanacak Ocak ayı istihdam verilerinde yukarı yönlü bir sürpriz öngördüklerini belirterek, yatırımcıların tahvilleri şimdi satmaları için iyi bir zaman olduğunu yazdılar.



Raporda, "Bölgesel bankalardaki gelişmelere aşırı tepki verildiğini düşünmemiz ve yarınki istihdam raporuna ilişkin risklerle birleştiğinde, bu faktörler getiriler için yukarı yönlü riskler oluşturuyor" değerlendirmesi yapıldı.