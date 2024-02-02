CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa JPMorgan ABD Hazine kağıtlarında kar realizasyonu tavsiye etti

JPMorgan ABD Hazine kağıtlarında kar realizasyonu tavsiye etti

JPMorgan Chase & Co. analistlerine göre, bölgesel bankacılık endişeleri ve Cuma günü yumuşak bir istihdam raporu potansiyeline işaret eden veriler nedeniyle bu hafta tahvillerin yükselmesinin ardından yatırımcılar beş yıllık Hazine tahvillerinde karlarını realize etmeliler.

Oluşturma Tarihi 02 Şubat 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 02 Şubat 2024 08:57

JPMorgan kısa süre önce, getirilerin Ocak ayında bir ayın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından beş yıllık Hazine tahvillerinin satın alınmasını tavsiye etmişti.

Banka'nın ABD faiz stratejisi eş başkanı Jay Barry'nin de aralarında bulunduğu analistler dün yayınladıkları raporda, bugün açıklanacak Ocak ayı istihdam verilerinde yukarı yönlü bir sürpriz öngördüklerini belirterek, yatırımcıların tahvilleri şimdi satmaları için iyi bir zaman olduğunu yazdılar.

Raporda, "Bölgesel bankalardaki gelişmelere aşırı tepki verildiğini düşünmemiz ve yarınki istihdam raporuna ilişkin risklerle birleştiğinde, bu faktörler getiriler için yukarı yönlü riskler oluşturuyor" değerlendirmesi yapıldı.

İlginizi Çekebilir
Çin’de Caixin imalat PMI büyümeye işaret etmeye devam etti Çin'de Caixin imalat PMI büyümeye işaret etmeye devam etti 01 Şubat 2024 09:00
Powell: Fed’in bilançosunun tartışmanın zamanı yaklaştı Powell: Fed'in bilançosunun tartışmanın zamanı yaklaştı 01 Şubat 2024 08:58
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 01 Şubat 2024 13:11
ABD Çinli teknoloji şirketlerine yatırımı sürdürüyor ABD Çinli teknoloji şirketlerine yatırımı sürdürüyor 01 Şubat 2024 08:54
Japon sendikası yüzde 6 ücret artışı talep edecek Japon sendikası yüzde 6 ücret artışı talep edecek 01 Şubat 2024 08:51
Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor 01 Şubat 2024 09:12
Yabancı yatırımcılar Çin’de işlem gören hisse senetlerinde satışı sürdürdüler Yabancı yatırımcılar Çin'de işlem gören hisse senetlerinde satışı sürdürdüler 01 Şubat 2024 08:48
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 01 Şubat 2024 10:03
Goldman Sachs Fed ilk faiz indirimi için beklentisini güncelledi Goldman Sachs Fed ilk faiz indirimi için beklentisini güncelledi 01 Şubat 2024 08:45
Çin dünyanın en büyük araç ihracatçısı ünvanını Japonya’dan aldı Çin dünyanın en büyük araç ihracatçısı ünvanını Japonya'dan aldı 01 Şubat 2024 08:42
Almanya’da enflasyon 2021’den bu yana en düşük seviyede Almanya'da enflasyon 2021'den bu yana en düşük seviyede 31 Ocak 2024 16:45
Altın gram fiyatı 2150 lirayı görecek mi? İslam Memiş altın borcu olanları uyardı: ‘Son defa olacak’ dedi ve tarihi verdi Altın gram fiyatı 2150 lirayı görecek mi? İslam Memiş altın borcu olanları uyardı: ‘Son defa olacak’ dedi ve tarihi verdi 31 Ocak 2024 15:59
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,31
%0,3313
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
999,01
%-0,0988
DOLAR
995,44
%-0,4559
EURO
1.036,41
%3,6411
ALTIN
1.068,62
%6,8623
BORSA
1.047,69
%4,7685
DOLAR
1.045,66
%4,5658
EURO
1.097,88
%9,7876
ALTIN
1.157,42
%15,7418
BORSA
1.057,92
%5,792
DOLAR
1.072,01
%7,2013
EURO
1.854,83
%85,4829
ALTIN
1.737,37
%73,7372
BORSA
1.620,96
%62,0957
DOLAR
1.656,55
%65,655
EURO
BİST En Aktif Hisseler