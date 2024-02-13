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Küresel endeks sağlayıcısı MSCI endekslerde değişikliğe gitti

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde büyük ve orta ölçekli şirketler endeksinde değişikliğe giderken, Türkiye'nin standart endeksine 1, orta ölçekli şirketler endeksine ise 9 yeni hissenin eklendiğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2024 09:58

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2024 09:58

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI küresel endekslerde 29 Şubat seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre Türkiye standart endeksine Coca Cola İçecek eklenirken, Hektaş Ticaret ile Koza Altın İşletmeleri çıkarıldı.

Orta ölçekli şirketler endeksine ise Agrotech Teknoloji, Gübre Fabrikaları, Hektaş Ticaret, Katılımevim Tasarruf Finansman, Kocaer Çelik, Koza Altın İşletmeleri, OYAK Çimento, Reeder Teknoloji ile TAB Gıda hisseleri eklendi, Margun Enerji çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını söyledi.

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