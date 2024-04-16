CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Küresel savunma ve havacılık şirketlerinden büyük atak

Küresel savunma ve havacılık şirketlerinden büyük atak

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri yılın ilk çeyreğinde borsalarda kazandırarak yatırımcısını uçurdu.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2024 11:38

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2024 11:38

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri, bu yılın ocak-mart döneminde başarılı bir performans sergiledi. Yapılan anlaşmalar, kazanılan ihaleler, bilançoların iyi gelmesi, satın almalar, savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri için destekleyici unsur oldu.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri yılın ilk çeyreğinde borsalarda kazandırarak yatırımcısını uçurdu.

Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına ABD'li RTX Corporation yüzde 97,5, Alman Rheinmetall AG yüzde 81,5, Japon Mitsubishi Heavy yüzde 73,3, Güney Koreli Hanwha Aerospace yüzde 64,3 kazandırdı.

RTX Corporation'ın yan kuruluşu Raytheon, Almanya'ya Patriot hava ve füze savunma sistemleri sağlamak üzere 1,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.

Rheinmetall AG ise 2023 mali yılını güçlü bir performansla tamamladı. Şirketin satışları bu dönemde yüzde 12 artışla 7,2 milyar avroya yükseldi.

Öte yandan Japonya'da hükümetin denizaşırı ülkelere savunma ekipmanları ihracatına yönelik katı kuralları kolaylaştırması, Mitsubishi Heavy'nin hisseleri için destekleyici bir unsur oldu. Japonya hükümetinin bu adımıyla İngiltere, İtalya ve Japonya tarafından 2035'e kadar ortak üretilmesi planlanan yeni savaş uçağının denizaşırı satışının yolu açıldı.

Savaş uçağı projesinde ana üstleniciler olan Japonya'dan Mitsubishi Heavy, İngiltere'den BAE Systems ve İtalya'dan Leonardo'dan uzmanlar, koordinasyon kurulunda yer alıyor. Aralık 2022'de kamuoyuna duyurulan "Küresel Muharebe Hava Programı" kapsamında, koordinasyon kurulu 2027'ye kadar savaş uçağının dizaynının tamamlanmasını hedefliyor.

Hanwha Aerospace de ocak ayında Romanya'nın açtığı obüs ihalesini kazandı ve 751 milyon dolarlık sözleşme konusunda anlaşma sağlamıştı.

İTALYAN LEONARDO, YATIRIMCISINA YÜZDE 55'İN ÜZERİNDE KAZANDIRDI

Yılın ilk çeyreğinde, İtalyan Leonardo'nun hisseleri yüzde 55,8, İngiliz BAE Systems'in hisseleri yüzde 21,5, Fransız Thales'in hisseleri yüzde 18, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus'ın hisseleri yüzde 15,5, Fransız şirket Dassault Aviation'ın hisseleri yüzde 13,8 değer kazandı.

Leonardo da geçen ay eklemeli üretim konusunda AB araştırma programı Yüksek Performans İçin Metalik Eklemeli Üretim (MAM4HP) programında yer almaya hak kazandı.

BAE Systems de şubatta yeni Amfibi Muharebe savaş aracını test için ABD Deniz Piyadelerine teslim etti.

Öte yandan Japonya Havayolları (JAL), 2025-2033 mali yılları arasında 21 adet Airbus geniş gövde A350-900 yolcu uçağı satın alacağını bildirmişti. Airbus'ın ayrıca teslim ettiği uçak sayısı da yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 142'ye çıktı.

Dassault Aviation ise 2023'te 5 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

DİĞER ABD MERKEZLİ ŞİRKETLER DE GENEL OLARAK BORSALARDA KAZANDIRDI

Yatırımcısına ABD merkezli şirketler General Dynamics yüzde 8,8, Northrop Grumman yüzde 2,2, L3 Harris Technologies yüzde 1,2, Lockheed Martin yüzde 0,4 kazandırdı.

General Dynamics, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) bilgi teknolojileri altyapısını düzenlemek üzere 922 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Northrop Grumman, Alman Silah üreticisi Diehl Defence ile Diehl Defence'ın kara tabanlı hava savunma sistemlerini Northrop Grumman'ın entegre savaş komuta sistemine bağlama olasılığını doğrulamaya yönelik bir çalışmayı kapsayan bir mutabakat zaptı imzaladı.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayii Genel Kurulu ile Amerikan Lockheed Martin arasında, Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi parçalarının üretiminin yerelleşmesi amacıyla anlaşma imzalandı.

Lockheed Martin, satışlarının 2024'te geçen yıla kıyasla artarak 68,5 milyar dolar ila 70 milyar dolar arasında gerçekleşeceğini tahmin etti.

Öte yandan, yılın ilk çeyreğinde Çinli China Aerospace International Holdings Limited'in hisseleri yüzde 4,8, ABD'li Boeing'in hisseleri yüzde 26 değer kaybetti.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin yılın ilk çeyreğindeki getirileri şöyle:

Şirket Ocak-Mart 2024 getirisi
RTX Corporation 97,5
Rheinmetall AG 81,5
Mitsubishi Heavy 73,3
Hanwha Aerospace 64,3
Leonardo 55,8
BAE Systems 21,5
Thales 18
Airbus 15,5
Dassault Aviation 13,8
General Dynamics 8,8
Northrop Grumman 2,2
L3 Harris Technologies 1,2
Lockheed Martin 0,4
China Aerospace International Holdings Limited -4,8
Boeing -26

İlginizi Çekebilir
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 16 Nisan 2024 10:02
Bitcoin yarılanması bir miktar satışa yol açabilir Bitcoin yarılanması bir miktar satışa yol açabilir 16 Nisan 2024 08:33
New York Borsası yükselişle açıldı New York Borsası yükselişle açıldı 15 Nisan 2024 17:08
Küresel piyasalar negatif seyrediyor Küresel piyasalar negatif seyrediyor 16 Nisan 2024 09:47
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 550 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 550 bin liraya yükseldi 15 Nisan 2024 16:51
New York Fed imalat endeksi daralmanın sürdüğüne işaret etti New York Fed imalat endeksi daralmanın sürdüğüne işaret etti 15 Nisan 2024 16:46
ABD’de perakende satışlar beklentileri aştı ABD'de perakende satışlar beklentileri aştı 15 Nisan 2024 16:31
ECB üyesi Kazimir: ECB Haziran’da faiz indirebilir ECB üyesi Kazimir: ECB Haziran'da faiz indirebilir 15 Nisan 2024 16:03
Hazine iki ihalede 21,3 milyar lira borçlandı Hazine iki ihalede 21,3 milyar lira borçlandı 15 Nisan 2024 15:25
Almanya Başbakanı Scholz’dan Çinli otomobil üreticilerine adil rekabet çağrısı Almanya Başbakanı Scholz'dan Çinli otomobil üreticilerine "adil rekabet" çağrısı 15 Nisan 2024 14:25
Samsung, iPhone’u solladı! Samsung, iPhone'u solladı! 15 Nisan 2024 13:42
Çin MB faizi sabit tuttu: Piyasadan net nakit geri çekti Çin MB faizi sabit tuttu: Piyasadan net nakit geri çekti 15 Nisan 2024 13:48
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
997,85
%-0,2153
DOLAR
996,66
%-0,3342
ALTIN
981,53
%-1,8466
EURO
992,12
%-0,7881
BORSA
1.121,29
%12,1285
DOLAR
1.275,33
%27,5333
ALTIN
1.103,13
%10,3129
EURO
1.096,40
%9,6402
BORSA
1.132,24
%13,224
DOLAR
1.350,97
%35,0968
ALTIN
1.130,93
%13,0933
EURO
1.900,65
%90,0653
BORSA
1.734,83
%73,483
DOLAR
2.282,42
%128,2419
ALTIN
1.747,60
%74,7597
EURO
BİST En Aktif Hisseler