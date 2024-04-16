Küresel savunma ve havacılık şirketlerinden büyük atak

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri, bu yılın ocak-mart döneminde başarılı bir performans sergiledi. Yapılan anlaşmalar, kazanılan ihaleler, bilançoların iyi gelmesi, satın almalar, savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri için destekleyici unsur oldu.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri yılın ilk çeyreğinde borsalarda kazandırarak yatırımcısını uçurdu.

Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına ABD'li RTX Corporation yüzde 97,5, Alman Rheinmetall AG yüzde 81,5, Japon Mitsubishi Heavy yüzde 73,3, Güney Koreli Hanwha Aerospace yüzde 64,3 kazandırdı.

RTX Corporation'ın yan kuruluşu Raytheon, Almanya'ya Patriot hava ve füze savunma sistemleri sağlamak üzere 1,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.

Rheinmetall AG ise 2023 mali yılını güçlü bir performansla tamamladı. Şirketin satışları bu dönemde yüzde 12 artışla 7,2 milyar avroya yükseldi.

Öte yandan Japonya'da hükümetin denizaşırı ülkelere savunma ekipmanları ihracatına yönelik katı kuralları kolaylaştırması, Mitsubishi Heavy'nin hisseleri için destekleyici bir unsur oldu. Japonya hükümetinin bu adımıyla İngiltere, İtalya ve Japonya tarafından 2035'e kadar ortak üretilmesi planlanan yeni savaş uçağının denizaşırı satışının yolu açıldı.

Savaş uçağı projesinde ana üstleniciler olan Japonya'dan Mitsubishi Heavy, İngiltere'den BAE Systems ve İtalya'dan Leonardo'dan uzmanlar, koordinasyon kurulunda yer alıyor. Aralık 2022'de kamuoyuna duyurulan "Küresel Muharebe Hava Programı" kapsamında, koordinasyon kurulu 2027'ye kadar savaş uçağının dizaynının tamamlanmasını hedefliyor.

Hanwha Aerospace de ocak ayında Romanya'nın açtığı obüs ihalesini kazandı ve 751 milyon dolarlık sözleşme konusunda anlaşma sağlamıştı.

İTALYAN LEONARDO, YATIRIMCISINA YÜZDE 55'İN ÜZERİNDE KAZANDIRDI

Yılın ilk çeyreğinde, İtalyan Leonardo'nun hisseleri yüzde 55,8, İngiliz BAE Systems'in hisseleri yüzde 21,5, Fransız Thales'in hisseleri yüzde 18, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus'ın hisseleri yüzde 15,5, Fransız şirket Dassault Aviation'ın hisseleri yüzde 13,8 değer kazandı.

Leonardo da geçen ay eklemeli üretim konusunda AB araştırma programı Yüksek Performans İçin Metalik Eklemeli Üretim (MAM4HP) programında yer almaya hak kazandı.

BAE Systems de şubatta yeni Amfibi Muharebe savaş aracını test için ABD Deniz Piyadelerine teslim etti.

Öte yandan Japonya Havayolları (JAL), 2025-2033 mali yılları arasında 21 adet Airbus geniş gövde A350-900 yolcu uçağı satın alacağını bildirmişti. Airbus'ın ayrıca teslim ettiği uçak sayısı da yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 142'ye çıktı.

Dassault Aviation ise 2023'te 5 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

DİĞER ABD MERKEZLİ ŞİRKETLER DE GENEL OLARAK BORSALARDA KAZANDIRDI

Yatırımcısına ABD merkezli şirketler General Dynamics yüzde 8,8, Northrop Grumman yüzde 2,2, L3 Harris Technologies yüzde 1,2, Lockheed Martin yüzde 0,4 kazandırdı.

General Dynamics, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) bilgi teknolojileri altyapısını düzenlemek üzere 922 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Northrop Grumman, Alman Silah üreticisi Diehl Defence ile Diehl Defence'ın kara tabanlı hava savunma sistemlerini Northrop Grumman'ın entegre savaş komuta sistemine bağlama olasılığını doğrulamaya yönelik bir çalışmayı kapsayan bir mutabakat zaptı imzaladı.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayii Genel Kurulu ile Amerikan Lockheed Martin arasında, Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi parçalarının üretiminin yerelleşmesi amacıyla anlaşma imzalandı.

Lockheed Martin, satışlarının 2024'te geçen yıla kıyasla artarak 68,5 milyar dolar ila 70 milyar dolar arasında gerçekleşeceğini tahmin etti.

Öte yandan, yılın ilk çeyreğinde Çinli China Aerospace International Holdings Limited'in hisseleri yüzde 4,8, ABD'li Boeing'in hisseleri yüzde 26 değer kaybetti.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin yılın ilk çeyreğindeki getirileri şöyle: