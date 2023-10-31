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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası güne düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2023 17:03

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2023 17:03

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,3 azalışla 32.838,52 puana indi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 4.166,89 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,6 kayıpla 12.716,68 puana geriledi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararlarını beklerken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını, Bankanın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında para politikasının seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de istihdam maliyeti endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 1,1 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Ülkede şirketlerin üçüncü çeyrek bilançoları açıklanmaya devam ederken, ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Kovid-19 ile ilgili ürünlerine yönelik talebin azalmasıyla bu yılın üçüncü çeyreğinde 2,38 milyar dolarlık zarar açıkladı. Şirketin hisseleri güne yüzde 1'den fazla düşüşle başladı.

Beklentilerden iyi finansal sonuçlar açıklayan sosyal medya şirketi Pinterest'in hisselerinin ise yüzde 15 yükselmesi dikkati çekti.

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