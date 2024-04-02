New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,78 azalarak 39.256,27 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,75 azalışla 5.204,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 kayıpla 16.199,24 puana indi.

Ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) haziranda faiz indirimine gitme beklentilerini azaltırken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamaların açıklanan makroekonomik verilerle dalgalanmaya devam ettiğini vurgulayarak, Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimalinin yüzde 58'e gerilediğini aktardı.

Banka yetkililerinin para politikasına yönelik açıklamalarıyla bu hafta açıklanacak verilerin Fed'in faiz indirimi zamanlamasına dair daha fazla ipucu verebileceğini belirten analistler, 5 ayın en yüksek seviyesine çıkan petrol fiyatlarının da enflasyonist baskıları artırdığını kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi de yüzde 4,4'ün üzerine çıktı.

Öte yandan, ABD hükümetinin Medicare Advantage planına yapılan ödemeler için artış oranını duyurması sonrasında sağlık sigorta şirketlerindeki kayıplar dikkati çekti. UnitedHealth ile CVS Health hisseleri yüzde 6, Humana hisseleri yüzde 9 değer kaybetti.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisseleri 2024'ün ilk çeyreğinde otomobil teslimatlarının beklentilerin altında kalması sonrasında yüzde 6'dan fazla geriledi.