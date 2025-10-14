CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD-Çin ticari gerilimine dair endişelerle güne düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2025 17:04

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,42 azalarak 45.871,89 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,78 azalışla 6.602,49 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,35 kayıpla 22.388,04 puana geriledi.

ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin yeniden tırmanacağına ilişkin endişeler artarken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmesi dolayısıyla Çin mallarına yönelik tarife artışı tehdidi, piyasalarda sert satışlara neden olmuş ancak Trump'ın daha sonra uzlaşmacı tavır sergilemesi piyasaları rahatlatmıştı.

Trump, Çin konusunda endişelenilmemesi gerektiğini ve her şeyin yoluna gireceğini belirterek, "Saygıdeğer (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Başkan Şi sadece kötü bir an yaşadı. O da ülkesinin bunalıma girmesini istemiyor, ben de istemiyorum. ABD, Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak ABD ve Çin'in oyuncaklardan ham petrole kadar çeşitli ürünleri taşıyan kargo gemilerine liman ücreti uygulamaya başlaması, iki ülke arasındaki ticari gerilimi bir kez daha alevlendirdi.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının on dördüncü gününe girilirken, analistler, Kongre'de uzlaşmaya varılabileceğine dair herhangi bir işaretin olmaması dolayısıyla kapanmanın kasım ayına kadar sürebileceğini belirtti.

Kurumsal tarafta, üçüncü çeyrek bilançolarında gelir ve karlarında artış bildirmesine karşın JPMorganChase'in hisseleri yüzde 3 ve Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 4 değer kaybetti. Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 4 artarken, Citigroup'un hisseleri ise yatay seyir izledi.

Analistler, hükümet kapanması nedeniyle önemli resmi verilerin yayımlanmasının aksadığına işaret ederek, açıklanan şirket bilançolarının tarifelerin Amerikan şirketleri üzerindeki etkisini değerlendirmede yatırımcılara ipuçları sağlayacağını kaydetti.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalarda da Fed'in gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına dair ipuçları arayacak.

İlginizi Çekebilir
OPEC’in ham petrol üretimi eylülde arttı OPEC'in ham petrol üretimi eylülde arttı 13 Ekim 2025 15:19
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 13 Ekim 2025 13:39
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 13 Ekim 2025 10:33
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 13 Ekim 2025 10:07
Asya borsalarında Trump etkisi! Asya borsalarında Trump etkisi! 13 Ekim 2025 09:55
Gram altın 5 bin 470 liradan işlem görüyor Gram altın 5 bin 470 liradan işlem görüyor 13 Ekim 2025 09:45
Brent petrolün varili 63,41 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 63,41 dolardan işlem görüyor 13 Ekim 2025 09:36
VİOP’ta endeks kontratı haftaya gerilemeyle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya gerilemeyle başladı 13 Ekim 2025 09:35
Piyasalar, ticari gerginliklerle negatif seyrediyor Piyasalar, ticari gerginliklerle negatif seyrediyor 13 Ekim 2025 09:27
ABD ile Çin arasındaki gerilim, ekonomi ve teknolojinin farklı cephelerinde tırmanıyor ABD ile Çin arasındaki gerilim, ekonomi ve teknolojinin farklı cephelerinde tırmanıyor 11 Ekim 2025 11:34
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına odaklandı Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı 11 Ekim 2025 11:20
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 580 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 5 milyon 580 bin liraya çıktı 10 Ekim 2025 16:59
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler