New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşlerle tamamladı. Yatırımcıların risk iştahı zayıflarken, enerji maliyetlerindeki artış ve para politikasına yönelik belirsizlikler satış baskısını artırdı.

ENDEKSLERDE SERT KAYIPLAR

Kapanışta Dow Jones Industrial Average 400 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,96 düşüşle 45.577,47 puana geriledi. S&P 500 yüzde 1,51 azalışla 6.506,48 puana inerken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite ise yüzde 2,01 kayıpla 21.647,61 puandan günü tamamladı.

Piyasalarda negatif seyirde, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin haber akışı belirleyici oldu. Orta Doğu'da tansiyonun düşeceğine dair net bir sinyalin olmaması, yatırımcıların temkinli kalmasına yol açtı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Enerji piyasalarında yükseliş devam etti. Brent petrol TSİ 23.45 itibarıyla yüzde 3,4 artışla 112,3 dolara yükselirken, WTI petrol yüzde 2,8 artarak 98,8 dolardan işlem gördü.

Artan çatışma riski ve Hürmüz Boğazı'na yönelik olası tehditler, arz kesintisi endişelerini güçlendirerek fiyatları yukarı çekti.

ABD'NİN ASKERİ HAZIRLIK İDDİASI

ABD merkezli CBS televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) İran'a yönelik olası bir kara harekatı için hazırlık yaptığı iddia edildi. Söz konusu gelişme, piyasalardaki tedirginliği artıran unsurlar arasında yer aldı.

FED BELİRSİZLİĞİ PİYASALARI BASKILIYOR

Yükselen enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi, Federal Reserve'in para politikası görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdı. Fed'in son toplantısında faizleri sabit tutması ve bu yıl için yalnızca bir faiz indirimi öngörmesi, piyasalar tarafından temkinli bir duruş olarak değerlendirildi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, CNBC'ye verdiği röportajda, iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve Orta Doğu'daki belirsizlik nedeniyle daha ihtiyatlı hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Şimdilik bekleyip gelişmeleri görmek istiyorum" dedi. Waller, koşulların uygun olması halinde yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indiriminin yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti.

Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ise Fox Business'a yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar üç faiz indirimi beklentisini koruduğunu söyledi. Bowman, İran ile yaşanan çatışmanın ekonomik etkilerinin henüz netleşmediğini vurguladı.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ, TEKNOLOJİ HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,38 seviyesine yükseldi. Para piyasalarındaki fiyatlamalar ise Fed'in 2026 sonuna kadar faiz artırma ihtimalinin güçlendiğine işaret etti.

Kurumsal tarafta ise Super Micro Computer hisseleri, şirket yöneticilerine yönelik suçlamaların ardından yüzde 33,3 değer kaybetti. Yetkililerin, Nvidia çipli sunucuları lisanssız şekilde Çin'e yönlendirdiği iddiaları, teknoloji hisselerinde satış baskısını artırdı.