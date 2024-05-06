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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2024 17:08

Son Güncelleme Tarihi 06 Mayıs 2024 17:08

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,22 artarak 38.762,43 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,29 artışla 5.142,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kazançla 16.208,53 puana çıktı.

Geçen hafta beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından pay piyasalarında yeni haftanın açılışında yükseliş kaydedildi.

Verilerin ülke ekonomisinin aşırı ısındığına dair endişeleri azaltmasıyla, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene içinde bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörüler güç kazandı.

Analistler, Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, ekonomik verilerle açıklanmaya devam eden şirket bilançolarının da takip edileceğini aktardı.

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