New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 28 Ağustos 2025 17:01

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artarak 45.581,03 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 artışla 6.483,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 kazançla 21.619,27 puana ulaştı.

Yatırımcılar, makroekonomik verilerle Nvidia'nın dün yayımladığı finansal sonuçlarını değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Geçen ay yayımlanan öncü veride, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Ağustos ile biten haftada 5 bin azalışla 229 bine düştü ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 27 Temmuz'da sona eren üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 56 artışla 46,7 milyar dolara, karı da yüzde 59 artarak 26,4 milyar dolara yükseldi.

Nvidia'nın veri merkezlerinden sağladığı gelir de yıllık bazda yüzde 56 artışla 41,1 milyar dolara çıksa da beklentilerin biraz altında kaldı.

Analistler, veri merkezlerinden sağlanan gelirin beklentileri karşılayamamasının yatırımcıların risk iştahını sarstığını söyledi.

Nvidia'nın hisseleri, güne ise yatay seyirle başladı.

