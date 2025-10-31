CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2025 17:00

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 47.586,98 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artışla 6.872,65 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,51 kazançla 23.932,36 puana yükseldi. Dün Amazon ve Apple'ın yayımladığı güçlü finansal sonuçların desteklediği pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın net satışları temmuz-eylül döneminde yüzde 8 artarken net karı da yüzde 86 yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde kar ve gelir bildiren şirketin hisseleri yüzde 1 artışla güne başladı. Amazon'un hisseleri de tahminleri aşan gelir ve kar açıklamasının ardından yüzde 12 değer kazandı.

Öte yandan dün 1'e 10 hisse bölünmesine gideceğini duyuran Netflix'in hisseleri yüzde 2 artış gösterdi.

Bugün yayımladığı bilançosunda beklentilerin altında kar açıklayan ABD'li enerji şirketi ExxonMobil'in hisseleri ise yüzde 1 düşüş kaydetti. Chevron'un hisseleri ise tahminlerden güçlü finansal sonuçların yayımlaması sonrası yüzde 1 değer kazandı.

İlginizi Çekebilir
Kripto paralara Trump-Xi darbesi! Bitcoin kritik seviyenin altına düştü Kripto paralara Trump-Xi darbesi! Bitcoin kritik seviyenin altına düştü 30 Ekim 2025 13:11
Avro Bölgesi’nde eylül ayı işsizlik oranı belli oldu Avro Bölgesi'nde eylül ayı işsizlik oranı belli oldu 30 Ekim 2025 13:49
Emtia piyasasının şekeri düştü Emtia piyasasının "şekeri" düştü 30 Ekim 2025 12:24
Küresel altın talebi çeyrek dönem rekoruna ulaştı Küresel altın talebi çeyrek dönem rekoruna ulaştı 30 Ekim 2025 10:49
Brent petrolün varili 63,84 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 63,84 dolardan işlem görüyor 30 Ekim 2025 09:53
Avro Bölgesi’nde ekonomik güven ekimde arttı Avro Bölgesi'nde ekonomik güven ekimde arttı 30 Ekim 2025 13:41
ABD’nin ticari ham petrol stokları geriledi ABD'nin ticari ham petrol stokları geriledi 30 Ekim 2025 08:34
Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu 30 Ekim 2025 08:32
ABD’de konut kredisi mortgage başvuruları yüzde 7,1 arttı ABD’de konut kredisi (mortgage) başvuruları yüzde 7,1 arttı 29 Ekim 2025 16:39
Almanya’da saatlik asgari ücret yükseltildi Almanya'da saatlik asgari ücret yükseltildi 29 Ekim 2025 15:51
Gelişmekte olan ülkelerin iklim faturası yıllık 310 milyar doları aştı Gelişmekte olan ülkelerin iklim faturası yıllık 310 milyar doları aştı 29 Ekim 2025 15:12
Altın ve gümüş rekorla ayrıştı! Emtia fiyatları son 6 yılın en düşük seviyesini gördü Altın ve gümüş rekorla ayrıştı! Emtia fiyatları son 6 yılın en düşük seviyesini gördü 29 Ekim 2025 12:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler