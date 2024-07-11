CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Nikkei 225 Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Nikkei 225 Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi 42,000 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 11 Temmuz 2024 08:38

Son Güncelleme Tarihi 11 Temmuz 2024 08:38

Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi, ABD'de büyük teknoloji hisselerinin yükselmesinin ve S&P 500'ün ilk kez 5600 puanın üzerinde kapanmasının ardından bugün tarihinde ilk kez 42 bin puanı aştı.

Nikkei, teknoloji hisselerinin desteğiyle 42426,77 puan gördü. Şu sıralarda düne göre %1,05 yükselişle 42270,27 puanda. Geniş tabanlı Topix de %0,81 yükselerek 2932,83 puandan işlem görüyor.

Nikkei'nin 225 bileşeninden 178'i yükselirken, endeksin ağır toplarından Uniqlo'nun ana şirketi Fast Retailing %1,5 artış gösterdi.

Japon hisse senetleri son iki haftadır tüm zamanların en yüksek seviyelerine tırmanırken, analistler bunun nedeni olarak yenin daha fazla değer kaybetmesini ve bu yılki ABD başkanlık seçimlerinin sonucunun daha fazla netlik kazanmasını gösterdi.

Analistler, şirketlerin bu ayki kazanç raporlarıyla birlikte Japon hisselerinin daha da ivme kazanmasını bekliyor.

Daiwa Securities'in baş stratejisti Kenji Abe, "Bu kazanç sezonunda Japon şirketlerinin kazançları, yendeki değer kaybı nedeniyle beklenenden daha iyi olacak. Şirketlerden iyi kazanç raporları gördükçe hisse senedi fiyatlarında bir miktar daha artış olabilir" dedi.

Abe, Nikkei 225 Endeksi'nin 42.600 veya 42.700 puana kadar yükseltebileceğini söyledi.

İlginizi Çekebilir
Yellen: Enflasyon zaman içinde düşmeye devam edecek Yellen: Enflasyon zaman içinde düşmeye devam edecek 10 Temmuz 2024 09:05
BOJ büyüme tahminini düşürdü BOJ büyüme tahminini düşürdü 10 Temmuz 2024 09:03
Ateşkes ihtimali petrol fiyatlarını düşürdü Ateşkes ihtimali petrol fiyatlarını düşürdü 10 Temmuz 2024 10:47
ECB üyesi McCaul: Banka dışı finansal aracılar sistemik bir tehdide dönüşebilir ECB üyesi McCaul: Banka dışı finansal aracılar sistemik bir tehdide dönüşebilir 10 Temmuz 2024 09:00
Çin’in ETF piyasasına girişler üç yılda 5 kat arttı Çin'in ETF piyasasına girişler üç yılda 5 kat arttı 10 Temmuz 2024 08:54
Rusya’nın bütçe gelirleri yüzde 38 arttı Rusya'nın bütçe gelirleri yüzde 38 arttı 09 Temmuz 2024 16:28
Rus mahkemeden Volkswagen’e yaklaşık 193 milyon dolarlık ceza Rus mahkemeden Volkswagen’e yaklaşık 193 milyon dolarlık ceza 09 Temmuz 2024 16:27
Almanya’da şirket iflasları yüzde 41 arttı Almanya'da şirket iflasları yüzde 41 arttı 09 Temmuz 2024 16:24
Porsche, Çin etkisiyle daha az otomobil sattı Porsche, Çin etkisiyle daha az otomobil sattı 09 Temmuz 2024 16:22
Hazine, 2 ihalede 55,7 milyar lira borçlandı Hazine, 2 ihalede 55,7 milyar lira borçlandı 09 Temmuz 2024 15:36
Hazine, dolar cinsi tahvil ihracı için yetki verdi Hazine, dolar cinsi tahvil ihracı için yetki verdi 09 Temmuz 2024 13:23
ECB üyesi Panetta: ECB kademeli olarak faizleri düşürmeye devam edebilir ECB üyesi Panetta: ECB kademeli olarak faizleri düşürmeye devam edebilir 09 Temmuz 2024 13:16
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,94
%0,6938
ALTIN
1.000,56
%0,0564
EURO
1.000,00
%0
BORSA
999,70
%-0,0305
DOLAR
1.297,86
%29,7859
ALTIN
1.131,87
%13,1865
EURO
1.028,44
%2,8437
BORSA
1.133,73
%13,3725
DOLAR
1.374,83
%37,483
ALTIN
1.160,39
%16,0393
EURO
1.059,61
%5,9605
BORSA
1.144,80
%14,4801
DOLAR
2.322,73
%132,2733
ALTIN
1.793,12
%79,3121
EURO
1.736,41
%73,6406
BORSA
1.754,08
%75,4076
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler