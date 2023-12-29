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Nikkei 225 Endeksi'nden son 10 yılın en büyük yıllık artışı

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, 2023'ün son işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izlese de yılı son 10 yılın en büyük artışı ile kapatma yolunda ilerliyor.

Oluşturma Tarihi 29 Aralık 2023 09:04

Son Güncelleme Tarihi 29 Aralık 2023 09:04

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, gün ortası itibariyle düne göre %0,21 düşüşle 33.470,37 seviyesine geriledi.

Ancak Endeks geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,93 ve yıl başına göre yüzde 28,27 yukarıda.

Phillip Securities Japonya'nın işlem müdürü Takehiko Masuzawa, "Yatırımcılar bugün düşük performans gösteren hisse senetlerini satın aldılar ve piyasayı hareketlendiren herhangi bir ipucu bulamadıkları için son seanslarda daha iyi performans gösterenleri sattılar" dedi.

Daha geniş kapsamlı Topix, %1,58 yükselen Toyota Motor'un desteğiyle bugün %0,21 yükseldi. Sony Group da %0,37 değer kazanarak Topix'in yükselişini destekledi.

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