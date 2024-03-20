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Pimco: BOJ'un politika değişikliği Japon tahvillerine olan yatırımcı ilgisini artırabilir

Pacific Investment Management Co'ya (Pimco) göre, BOJ'un politika değişikliği Japon tahvillerine olan yatırımcı ilgisini artırabilir.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2024 08:55

Son Güncelleme Tarihi 20 Mart 2024 08:55

Pacific Investment Management Co'ya (Pimco) göre, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politika değişikliğinin potansiyel ölçeği bazılarının beklediğinden daha fazla olabilir ve daha önce menkul kıymetlerden uzak durmuş olabilecek yatırımcıların Japon tahvillerine olan ilgisinin yenilenmesine yol açabilir.

Pimco'nun Japonya eş başkanı ve Asya-Pasifik portföy yönetimi eş başkanı Tomoya Masanao, "Merkez bankasının politika evrimi, Japon tahvil piyasaları için bir normalleşme dönemi başlatmalı ve sonunda son on yılda yatırım yapmakta tereddüt eden yatırımcıları daha yüksek getirilerle çekmelidir" dedi.

Masono, BOJ'un yaptığı faiz artışının anlık etkisi asgari düzeyde olsa da, orta ve uzun vadeli etkilerin "finansal piyasaların şu anda öngördüğünden daha fazla" olabileceğini vurguladı.

Masanao'nun görüşü, BOJ'un 17 yıl sonra ilk kez faiz artırarak modern tarihin en agresif parasal teşvik programını sona erdirmesinin ardından geldi. Masanao'nun çağrısı, Japonya'da yeniden canlanan enflasyonun işgücü piyasasında ve kurumsal fiyatlama davranışında yapısal bir değişimi temsil ettiği ve BOJ'un tepkisinin ülkenin tahvil piyasasını daha normal bir omurgaya oturtmaya yardımcı olması gerektiği beklentisini yansıtıyor.

Japonya'nın 10 yıllık gösterge tahvillerinin getirileri, yatırımcıların olası bir BOJ artırımını fiyatlamaya başlamasıyla son 12 ayda iki kattan fazla arttı. Ancak Japon devlet tahvilinin yaklaşık %0,73 olan getirisi, ABD Hazine kağıdının yaklaşık %4,4 olan getirisinin önemli ölçüde gerisinde.

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