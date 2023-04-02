2022 yılında yüzde 20 değer kaybeden ancak, Cuma günü sona eren 2023 ilk çeyrekte yüzde 7 değer kazanan S&P 500 endeksinin, ABD ekonomsinde beklenen resesyonun gerçekleşmesi halinde yeniden baskı altına gireceği öngörüldü.

Bazı stratejistler yaptıkları değerlendirmede, yaşanan yükselişin hisse senetlerini bir ekonomk daralmaya karşı daha kırılgan hale getirdiklerini, SVB'nin batması sonrası bankacılık sektöründe yaşanan kargaşanın ekonomide bir daralmayı yamlaştırmış olabileceğini vurguladılar. Fidiciary Trust baş yatırım yetkilisi Hans Olsen yaptığı değerlendirmede, "Piyasa bir resesyon olasılığını fiyatlamış değil" ifadelerini kullanırken, yatırımcılara gelecekte yaşanacak bir piyasa kargaşasına karşı normalden daha fazla nakit tutmalarını önerdi.

Morgan Stanley stratejistleri de yayınladıkları bir raporda, "Son birkaç haftada yaşanan olaylar dikkate alındığında, hisse senedi piyasaları büyük bir fiyatlama riski ile karşı karşıyalar" değerlendirmesinin yaptılar.