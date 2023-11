S&P 500'de yukarı hareketin devam edeceği öngörülüyor

Goldman Sachs stratejistleri, S&P 500 Endeksi'nin önümüzdeki yıl da yükselmeye devam edeceğini ve 2022'nin başlarında ulaştığı rekor seviyeye yaklaşacağını öngördüler.

Stratejistler dün yayınladıkları yatırımcı notunda, ekonominin resesyondan kaçınmaya hazır olması, kazançların artması ve değerlemelerin sabit kalmasıyla ABD hisse senetlerini destekleyici bir faktör karışımının beklediğini savundular. Stratejistler, bu durumun da yatırımcıların belirsizlik anlarında satış yapma dürtüsüne direnmeleri gerektiği anlamına geldiğini ifade ettiler.

Kostin, "Gelecek yıl bu zamanlarda, portföy yöneticileri geriye dönüp bakacak ve 2024 için en iyi yatırım stratejisinin Taylor Swift'in 1989 albümündeki 'All You Had To Do Was Stay' şarkısındaki tavsiyesine uymak olduğunu fark edecekler dedi. Şarkı, "aralıklı dalgalanmalara rağmen, fon yöneticilerinin nihayetinde gelecek yılın sonuna kadar yatırımda kaldıkları için ödüllendirileceğine dair temel tahminimizi yansıtıyor"

Getirilerin 2024'ün ikinci yarısında yoğunlaşmasını bekleyen Kostin, "Çünkü yatırımcıların dirençli büyüme nedeniyle Fed faiz indirimlerine ilişkin mevcut fiyatlamalarını geri çekmeleri gerekecek ve yaklaşan ABD seçimleri risk iştahını baskılayacak. Yılın ilerleyen dönemlerinde, ilk Fed faiz indirimi ve seçim belirsizliğinin çözülmesi ABD hisse senedi fiyatlarını yükseltecektir" dedi.

"S&P 500, ekonominin daha yüksek faiz oranlarına dayanmasıyla bu yıl yükseliyor ve gevşeyen enflasyonun Fed'i artış döngüsünü sona erdirmeye ikna etmesiyle daha da yükselecek. Kazançların ikinci yılı, endeksin düştüğü 2022'den bir geri dönüşe işaret edecek ve 2019'dan 2021'e kadar süren bir kazanma serisini kesintiye uğratacaktır" değerlendirmesini yapan Kostin, "ABD hisse senetleri konusunda yapıcı olmaya devam ediyoruz, ancak mevcut başlangıç noktası endeksin 2024'teki potansiyel değerlenmesini sınırlayacak," dedi.

Kostin. ekibinin S&P 500'ün 2023'te kar artışı göstermeyeceği tahmininde haklı olduğunu, ancak bu yıl değer kazanmayacağını söylemekle yanıldığını da sözlerine ekledi.

Kostin, ABD gösterge tahvilinin gelecek yılı 4,700 puanda tamamlayacağını, mevcut seviyesinin yaklaşık %5 üzerinde olacağını, ancak bu yılın şimdiye kadarki %17'lik rallisinden daha yavaş bir ilerleme kaydedeceğini de düşünüyor.