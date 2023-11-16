CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa S&P 500'de yukarı hareketin devam edeceği öngörülüyor

S&P 500'de yukarı hareketin devam edeceği öngörülüyor

Goldman Sachs Group, ABD hisse senedi piyasalarında yukarı hareketin devam edeceğini öngören Wall Street bankaları arasına katıldı.

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2023 09:57

Son Güncelleme Tarihi 16 Kasım 2023 09:57

Goldman Sachs stratejistleri, S&P 500 Endeksi'nin önümüzdeki yıl da yükselmeye devam edeceğini ve 2022'nin başlarında ulaştığı rekor seviyeye yaklaşacağını öngördüler.

Stratejistler dün yayınladıkları yatırımcı notunda, ekonominin resesyondan kaçınmaya hazır olması, kazançların artması ve değerlemelerin sabit kalmasıyla ABD hisse senetlerini destekleyici bir faktör karışımının beklediğini savundular. Stratejistler, bu durumun da yatırımcıların belirsizlik anlarında satış yapma dürtüsüne direnmeleri gerektiği anlamına geldiğini ifade ettiler.

Kostin, "Gelecek yıl bu zamanlarda, portföy yöneticileri geriye dönüp bakacak ve 2024 için en iyi yatırım stratejisinin Taylor Swift'in 1989 albümündeki 'All You Had To Do Was Stay' şarkısındaki tavsiyesine uymak olduğunu fark edecekler dedi. Şarkı, "aralıklı dalgalanmalara rağmen, fon yöneticilerinin nihayetinde gelecek yılın sonuna kadar yatırımda kaldıkları için ödüllendirileceğine dair temel tahminimizi yansıtıyor"

Getirilerin 2024'ün ikinci yarısında yoğunlaşmasını bekleyen Kostin, "Çünkü yatırımcıların dirençli büyüme nedeniyle Fed faiz indirimlerine ilişkin mevcut fiyatlamalarını geri çekmeleri gerekecek ve yaklaşan ABD seçimleri risk iştahını baskılayacak. Yılın ilerleyen dönemlerinde, ilk Fed faiz indirimi ve seçim belirsizliğinin çözülmesi ABD hisse senedi fiyatlarını yükseltecektir" dedi.

"S&P 500, ekonominin daha yüksek faiz oranlarına dayanmasıyla bu yıl yükseliyor ve gevşeyen enflasyonun Fed'i artış döngüsünü sona erdirmeye ikna etmesiyle daha da yükselecek. Kazançların ikinci yılı, endeksin düştüğü 2022'den bir geri dönüşe işaret edecek ve 2019'dan 2021'e kadar süren bir kazanma serisini kesintiye uğratacaktır" değerlendirmesini yapan Kostin, "ABD hisse senetleri konusunda yapıcı olmaya devam ediyoruz, ancak mevcut başlangıç noktası endeksin 2024'teki potansiyel değerlenmesini sınırlayacak," dedi.

Kostin. ekibinin S&P 500'ün 2023'te kar artışı göstermeyeceği tahmininde haklı olduğunu, ancak bu yıl değer kazanmayacağını söylemekle yanıldığını da sözlerine ekledi.

Kostin, ABD gösterge tahvilinin gelecek yılı 4,700 puanda tamamlayacağını, mevcut seviyesinin yaklaşık %5 üzerinde olacağını, ancak bu yılın şimdiye kadarki %17'lik rallisinden daha yavaş bir ilerleme kaydedeceğini de düşünüyor.

İlginizi Çekebilir
BNP Paribas: Türk devlet tahvilleri daha cazip hale geliyor BNP Paribas: Türk devlet tahvilleri daha cazip hale geliyor 16 Kasım 2023 08:49
ABD’de mortgage başvuruları arttı ABD'de mortgage başvuruları arttı 15 Kasım 2023 17:26
Avro Bölgesi’nde veriler yayımlandı: 10 milyar avroluk ticaret fazlası Avro Bölgesi'nde veriler yayımlandı: 10 milyar avroluk ticaret fazlası 15 Kasım 2023 15:13
ABD’de perakende satışlar beklentilerin altında azaldı ABD'de perakende satışlar beklentilerin altında azaldı 15 Kasım 2023 17:15
EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için masaya gelecek rakam belli oldu EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için masaya gelecek rakam belli oldu 15 Kasım 2023 16:22
ABD’de üretici enflasyonu hız kesti ABD'de üretici enflasyonu hız kesti 15 Kasım 2023 16:44
İngiltere’de enflasyon beklentiden fazla yavaşladı İngiltere'de enflasyon beklentiden fazla yavaşladı 15 Kasım 2023 11:25
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi geriledi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi 15 Kasım 2023 15:10
ABD’de yavaşlayan enflasyon faiz artışı beklentilerini azalttı ABD'de yavaşlayan enflasyon faiz artışı beklentilerini azalttı 15 Kasım 2023 11:23
AB ekonomik büyüme tahminini düşürdü AB ekonomik büyüme tahminini düşürdü 15 Kasım 2023 15:07
Çin MB piyasaya büyük miktarda para aktardı Çin MB piyasaya büyük miktarda para aktardı 15 Kasım 2023 10:53
AB enerji ithalatına metan emisyon sınırı getirecek AB enerji ithalatına metan emisyon sınırı getirecek 15 Kasım 2023 12:25
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.008,10
%0,8096
EURO
1.002,44
%0,2442
DOLAR
1.001,77
%0,1767
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.018,99
%1,8985
EURO
1.006,48
%0,648
DOLAR
987,00
%-1,3003
ALTIN
977,19
%-2,2809
BORSA
1.059,56
%5,9564
EURO
1.030,11
%3,0113
DOLAR
1.011,76
%1,1756
ALTIN
944,85
%-5,5148
BORSA
1.603,81
%60,3812
EURO
1.536,63
%53,6631
DOLAR
1.690,78
%69,0781
ALTIN
1.677,36
%67,736
BORSA
BİST En Aktif Hisseler