CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Temmuzda en yüksek getiri BIST 100 endeksinde oldu

Temmuzda en yüksek getiri BIST 100 endeksinde oldu

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde temmuzda en yüksek aylık reel getiri yüzde 8,4 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 08 Ağustos 2025 10:28

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, temmuzda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,75, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,4 ile BIST 100 endeksinde görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3,68, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,79, avro yüzde 1,47 ve dolar yüzde 0,17 yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0,47 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 3,34, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,46, avro yüzde 1,15 reel getiri sağladı, dolar yüzde 0,16 ve külçe altın yüzde 0,79 kayba yol açtı.

DİBS, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,12, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,92 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,25 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,43 ile yatırımcısına en az reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,98, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,87 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,92, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,26 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

YILLIKTA EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,58 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak belirlendi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 15,46, avro yüzde 6,06 ve DİBS yüzde 2,26 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 1,59 ve BIST 100 endeksi yüzde 23,17 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 7,39 yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 1,35, DİBS yüzde 4,88, dolar yüzde 8,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 28,54 kayba yol açtı.

İlginizi Çekebilir
Fed üyesi Daly: Önümüzdeki aylarda faiz oranlarının düşürülmesi gerekecek Fed üyesi Daly: Önümüzdeki aylarda faiz oranlarının düşürülmesi gerekecek 07 Ağustos 2025 09:08
Fed üyesi Cook: Zayıf istihdam verileri endişe verici Fed üyesi Cook: Zayıf istihdam verileri endişe verici 07 Ağustos 2025 09:06
Trump, Çin’e ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi Trump, Çin'e ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi 07 Ağustos 2025 09:03
Fed üyesi Collins: Belirsizliğin ekonomiyi nasıl etki ettiğini anlamak önemli Fed üyesi Collins: Belirsizliğin ekonomiyi nasıl etki ettiğini anlamak önemli 07 Ağustos 2025 09:01
Rusya’nın Ulusal Refah Fonu rezervleri 13,08 trilyon rubleye geriledi Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri 13,08 trilyon rubleye geriledi 06 Ağustos 2025 15:28
Emtia piyasası temmuzda yönünü aşağı kırdı Emtia piyasası temmuzda yönünü aşağı kırdı 06 Ağustos 2025 11:41
Brent petrol 67,89 dolar Brent petrol 67,89 dolar 06 Ağustos 2025 09:46
ABD’de hanehalkı borç seviyesi yükselmeye devam ediyor ABD'de hanehalkı borç seviyesi yükselmeye devam ediyor 06 Ağustos 2025 09:08
Kanada ve Meksika, ABD tarifelerine karşı işbirliği yapacak Kanada ve Meksika, ABD tarifelerine karşı işbirliği yapacak 06 Ağustos 2025 09:05
Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda 69,36 oldu Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda 69,36 oldu 05 Ağustos 2025 15:39
Brent petrolde faiz indirimi beklentisi yaşanıyor Brent petrolde faiz indirimi beklentisi yaşanıyor 05 Ağustos 2025 10:18
Fed üyesi Daly: Faiz indirimi için zaman yaklaştı Fed üyesi Daly: Faiz indirimi için zaman yaklaştı 05 Ağustos 2025 09:41
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler