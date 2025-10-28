VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,14 düşüşle 11.880,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 28 Ekim 2025 09:33

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,12 azalışla 11.897,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 11.883,00 puandan kapandı.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,14 azalışla 11.880,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık seyrediyor.

Analistler, bugün Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin, ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.800 ve 11.700 seviyelerinin destek, 12.000 ve 12.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

