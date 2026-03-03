VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,37 düşüşle 15.465,00 puandan başladı.

DÜN SERT SATIŞ GÖRÜLDÜ

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,9 değer kaybıyla 15.522,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında ise kayıplarının bir bölümünü telafi ederek 15.546,00 puana yükseldi.

Bugün açılış seansında kontrat, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,37 gerileyerek 15.465,00 seviyesinden işlem görüyor.

KÜRESEL GERİLİMLER RİSK İŞTAHINI BASKILIYOR

Küresel piyasalarda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında artan jeopolitik riskler, risk iştahını azaltırken satış baskısının derinleşmesine neden oluyor. Artan belirsizlik ortamı, özellikle vadeli piyasalarda dalgalanmayı artırıyor.

Analistler, yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerinin, yurt dışında ise jeopolitik gelişmelerle birlikte Avro Bölgesi enflasyonunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Teknik açıdan endeks kontratında 15.400 ve 15.300 puan seviyeleri destek, 15.600 ve 15.700 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2,87

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,87 artacağını öngördü.

Ekonomistlerin ortalama tahminine göre, ocak ayında yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu verilerin, VİOP başta olmak üzere yurt içi piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olması öngörülüyor.