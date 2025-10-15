VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirde başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yatay seyirle 11.398,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 15 Ekim 2025 09:32

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,37 azalışla 11.393,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 11.383,00 puana indi.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 artışla 11.398,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasında yeni bir tarife restleşmesi olabileceğine dair endişeler devam ediyor. Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ise New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını hatırlatan analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.300 ve 11.200 seviyelerinin destek, 11.500 ve 11.600 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

