CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,06 yükselişle 12.462,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 12 Ağustos 2025 09:29

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,6 artışla 12.454,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.461,00 olmuştu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 artışla 12.462,00seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonist risklerin devam edeceğine dair endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuca dair belirsizliklerin devam etmesiyle karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Öte yandan yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.400 ve 12.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı 11 Ağustos 2025 08:48
Küresel piyasalar ABD’deki enflasyon verisine odaklandı Küresel piyasalar ABD'deki enflasyon verisine odaklandı 09 Ağustos 2025 11:17
Trump’ın kararnameleri kripto paralara talebi artırabilir Trump'ın kararnameleri kripto paralara "talebi" artırabilir 09 Ağustos 2025 11:12
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 08 Ağustos 2025 17:03
Altının kilogramı 4 milyon 430 bin liraya çıktı Altının kilogramı 4 milyon 430 bin liraya çıktı 08 Ağustos 2025 16:44
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 08 Ağustos 2025 13:15
Küresel gıda fiyatları yükseldi Küresel gıda fiyatları yükseldi 08 Ağustos 2025 12:45
Hazine, haftaya iki ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine, haftaya iki ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek 08 Ağustos 2025 10:55
Rusya’nın petrol ihracatındaki payı arttı Rusya'nın petrol ihracatındaki payı arttı 08 Ağustos 2025 10:36
Temmuzda en yüksek getiri BIST 100 endeksinde oldu Temmuzda en yüksek getiri BIST 100 endeksinde oldu 08 Ağustos 2025 10:28
Brent petrolün varili 65,62 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,62 dolardan işlem görüyor 08 Ağustos 2025 09:57
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı 08 Ağustos 2025 09:35
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler