CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,23 yükselişle 12.098,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 07 Ekim 2025 09:30

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,07 azalışla 12.070,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.075,00 puana çıktı.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,23 artışla 12.098,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin kapanmasının yanı sıra Avrupa kaynaklı siyasi belirsizliklerin de etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştireceği sunum ve hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarıyle ABD'de dış ticaret dengesi, tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmelerin de endeksin yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 03 Ekim 2025 09:08
S&P: ABD’de hükümetin kapanması ekonomik belirsizliği artırıyor S&P: ABD'de hükümetin kapanması ekonomik belirsizliği artırıyor 02 Ekim 2025 08:57
ABD ham petrol stokları beklentilerin üzerinde arttı ABD ham petrol stokları beklentilerin üzerinde arttı 02 Ekim 2025 08:42
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 01 Ekim 2025 17:04
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 01 Ekim 2025 16:41
ABD’de özel sektör istihdamı eylülde azaldı ABD'de özel sektör istihdamı eylülde azaldı 01 Ekim 2025 16:16
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 01 Ekim 2025 13:12
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2 oldu Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2 oldu 01 Ekim 2025 12:44
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 01 Ekim 2025 10:49
Türkiye’nin petrol ithalatı temmuzda arttı Türkiye'nin petrol ithalatı temmuzda arttı 01 Ekim 2025 10:09
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor 01 Ekim 2025 10:07
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 01 Ekim 2025 10:05
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler