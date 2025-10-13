VİOP'ta endeks kontratı haftaya gerilemeyle başladı

Cuma günü yatay bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,04 artışla 11.917,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 2,85 düşüşle 11.577,00 puana indi.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 2,24 azalışla 11.650,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, Çin ile ABD arasında artan ticari gerginliklerle negatif bir seyir izleniyor. Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında ise 21 milyar 125 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.600 ve 11.500 seviyelerinin destek, 11.700 ve 11.750 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.