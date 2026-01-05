CANLI BORSA
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat haftaya yüzde 0,35 yükselişle 13.144,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 05 Ocak 2026 09:33

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,62 artışla 13.098,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 13.127,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,35 üzerinde 13.144,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisi ve teknoloji hisselerindeki kazançlarla risk iştahı yüksek seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de ISM Satın Alma Yöneticileri Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.

