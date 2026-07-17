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VİOP'ta güne düşüşle başlangıç! Gözler Fitch'in Türkiye kararında

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 Ağustos vadeli endeks kontratı güne yüzde 0,52 düşüşle 16.650 puandan başladı. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı etkisini sürdürürken, yatırımcılar bugün Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesine odaklandı.

VİOP’ta güne düşüşle başlangıç! Gözler Fitch’in Türkiye kararında
AA

Oluşturma Tarihi 17 Temmuz 2026 09:40

VİOP'ta BIST 30 Ağustos vadeli endeks kontratı, küresel piyasalardaki olumsuz havanın etkisiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Endeks kontratı açılışta önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,52 değer kaybederek 16.650 puana geriledi.

AÇILIŞTA SATIŞ BASKISI ÖNE ÇIKTI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,38 yükselişle 16.737 puandan tamamladı. Akşam seansında ise kazançlarının bir bölümünü geri veren kontrat 16.705 puandan işlem gördü.

Bugünkü açılışta ise satış baskısının etkisiyle kontrat 16.650 puana geriledi.

KÜRESEL RİSKLER PİYASALARI BASKILIYOR

Küresel piyasalarda, çip üreticisi şirket hisselerindeki sert satışlar ile Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim risk iştahını azaltıyor. ABD-İran gerilimi ve petrol fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

GÖZLER FİTCH VE YOĞUN VERİ GÜNDEMİNDE

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikleri ve kısa vadeli dış borç verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Piyasaların odağında ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi bulunuyor.

Yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon verileri ile ABD sanayi üretimi rakamları yakından izlenecek.

VİOP'TA KRİTİK SEVİYELER

Teknik açıdan analistler, BIST 30 Ağustos vadeli endeks kontratında 16.400 ve 16.300 puan seviyelerini destek, 16.800 ve 16.900 puan seviyelerini ise direnç olarak değerlendiriyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve gün içinde açıklanacak makroekonomik verilerin kontratın yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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