Finans çevreleri Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta sonunda Jackson Hole'da yapacağı konuşmayı yakından takip ederken Wall Street'in ana endeksleri pazartesi gününü zirvede tamamladı.

Teknoloji odaklı Nasdaq Bileşik %1,39'luk bir artışla günü lider kapattı. %0,97'lik artışla gösterge S&P 500'ü Dow Jones Sanayi Endeksi %0,58'lik yükselişle takip etti.

Sektör açısından bakıldığında, 11 S&P 500 sektörünün tamamı pazartesi gününü yükselişle tamamlamayı başardı. Seans içinde en çok yükselen iki alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri oldu. Diğer taraftan, Tüketici Temel Malları sektörü en zayıf performans gösteren sektör oldu.

The Quantamental Investor'ın yatırım grubu lideri Ahan Vashi, "Keskin bir toparlanmanın ardından, hisse senetlerindeki kısa vadeli momentum tekrar yükselişe geçti; ancak yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konuşmasının bu hafta odak noktasında olması nedeniyle daha fazla dalgalanmaya hazırlıklı olmalı" dedi.

"Yatırımcılar için bu haftanın ilgi odağı Perşembe akşamından Cumartesi gününe kadar sürecek olan Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu olacak" diye konuşan Deutsche Bank'tan Peter Sidorov, "Ağustos ayının başında görülen aşırı dalgalanma neredeyse uzak bir anı gibi göründüğünden, piyasalar buna iki hafta öncesine göre çok daha iyi bir ruh haliyle yaklaşıyor" dedi.

TD Securities analistleri de yayınladıkları yatırımcı notunda, "Başkan Powell'ın Cuma günü Fed'in önümüzdeki ay para politikasını gevşetmeye başlayabileceğini, ancak faiz indiriminin boyutuna ilişkin tam bir taahhütte bulunmayacağını ifade etmesini bekliyoruz" dedi.