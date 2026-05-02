Wall Street’te karışık kapanış

Haftanın son işlem gününde ABD pay piyasalarında yön ayrışması dikkat çekti. Dow Jones Industrial Average 150 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,31 düşüşle 49.499,27 puana geriledi.

Buna karşın S&P 500 yüzde 0,29 artışla 7.230,12 puana, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite ise yüzde 0,89 yükselişle 25.114,44 puana çıktı.

ORTA DOĞU GERİLİMİ PİYASALAR ÜZERİNDE BASKI YARATIYOR

Piyasalarda yön arayışının ana nedeni Orta Doğu'daki gelişmeler oldu. ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara ilişkin belirsizlikler sürerken, Donald Trump yaptığı açıklamada İran'ın sunduğu son tekliften "memnun olmadığını" ifade etti.

Trump yönetimi ayrıca ABD Kongresi'ne gönderdiği resmi yazıda, bölgedeki askeri varlığa rağmen İran ile savaşın "sona ermiş" sayıldığını bildirdi. Ancak analistler, bu açıklamalara rağmen jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekiyor.

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME

Enerji arzına yönelik risklerin merkezinde yer alan Hürmüz Boğazı üzerindeki gelişmeler yakından izlenirken, petrol fiyatlarında sınırlı bir düşüş görüldü.

Brent petrol yüzde 1,56 azalışla 108,7 dolara gerilerken, WTI ham petrol yüzde 2,5 düşüşle 102,4 dolar seviyesinde işlem gördü.

ŞİRKET BİLANÇOLARI PİYASALARA DESTEK VERDİ

Kurumsal tarafta açıklanan bilançolar yatırımcıların odağında yer aldı. Apple, üç aylık gelirini yıllık bazda yaklaşık yüzde 17 artırarak beklentilerin üzerine çıktı. Şirket hisseleri günü yüzde 3,3 yükselişle tamamladı.

Enerji devlerinden ExxonMobil ve Chevron ise karlarında düşüş yaşamasına rağmen piyasa beklentilerini aşmayı başardı. Buna karşın hisseler sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 1,4 değer kaybetti.

MAKRO VERİLER POZİTİF SİNYAL VERDİ

Makroekonomik veri tarafında, Tedarik Yönetim Enstitüsü tarafından açıklanan imalat sanayi PMI verisi nisanda 52,7 seviyesine çıkarak sektörde genişlemeye işaret etti.

GÖZLER YENİ VERİLERDE

Analistler, önümüzdeki hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verileri ile birlikte şirket bilançolarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Jeopolitik gelişmelerin ise kısa vadede fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürmesi bekleniyor.